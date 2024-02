Óscar Puente: «Vamos a gobernar haya o no amnistía, que nadie se ponga demasiado contento»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que el Ejecutivo del que forma parte «va a seguir gobernando haya o no haya Ley de Amnistía». Así de tajante se ha mostrado el dirigente socialista dos días después de que Junts impidiera la tramitación de la Ley de Amnistía en el Congreso. «Que nadie se ponga demasiado contento», ha afirmado el ex alcalde de Valladolid.

Puente tampoco ve peligrar los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presente para este año y no descarta que los que se aprobaron en 2023 «se prorroguen». «En este país se ha gobernado con presupuestos prorrogados, no ya el Gobierno de España, que lo ha hecho en unas cuantas ocasiones, sino gobiernos de comunidades autónomas, como Ayuso que estuvo tres años sin presupuestos, prorrogando los presupuestos de otros años», ha señalado en declaraciones a los medios este jueves tras participar en un acto en el Puerto de Algeciras (Cádiz).

«Hay muchas cosas que hacer, tenemos los presupuestos del año 2023 que son muy buenos, son un marco que permite un volumen de inversiones muy grande que están muy bien adaptados a la ejecución de los fondos europeos», ha sostenido Óscar Puente. «Por supuesto que todo gobierno quiere aprobar sus presupuestos y eso es lo que va a intentar, pero que nadie se ponga demasiado contento porque el gobierno va a gobernar, haya o no haya Ley de Amnistía», ha apostillado.

«No nos moveremos»

Este martes no salió adelante la Ley de Amnistía en el Congreso por la falta de apoyos parlamentarios. El PSOE votó a favor de un norma que hace meses negó que fuese a hacer y Junts votó en contra, que fue una de sus condiciones para investir a Pedro Sánchez. El voto de los de Carles Puigdemont en contra provocó que no siguiese con su tramitación parlamentaria. «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos», advirtió la portavoz de la formación separatista en el Congreso, Miriam Nogueras, durante su intervención en el debate. Junts quiere ampliar la amnistía para blindar también a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov.

Carles Puigdemont avisó también de que no se moverán del no a la amnistía hasta que se incluyan todas sus exigencias, amenazando incluso al Gobierno de Pedro Sánchez con terminar con la legislatura. «No nos moveremos del compromiso de incluir a todo el mundo», advirtió Puigdemont. A pesar de estas advertencias, Óscar Puente considera que el Gobierno va a continuar con la legislatura «haya o no haya amnistía».

«Serán amnistiados»

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha ido más allá y ha hecho de juez, asegurando que todos los independentistas procesados por la justicia por causas relaciones con el procés «serán amnistiados». «Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas», ha esgrimido Sánchez este jueves en Bruselas en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

El PSOE tendrá que volver a negociar con los separatistas un nuevo texto de la Ley de Amnistía para que sea votado en un segundo intento en el Congreso. Una de las vías «a explorar» en esta nueva negociación de la amnistía pasa incluso por la reforma del Código Penal para precisar el alcance del delito de terrorismo, de forma que los disturbios promovidos por la plataforma separatista queden enmarcados en la «desobediencia civil», la «libertad de expresión» y el «derecho a la protesta».

Se trata de una posibilidad que ahora se tantea, con el fin de neutralizar una causa que afectaría al propio Puigdemont. La exclusión de parte del terrorismo en la Ley de Amnistía es, de hecho, la cuestión que más distancia a Junts y al PSOE, y alcanzar un «punto intermedio» es el objetivo de las conversaciones. En las filas de Junts, empero, no ven que la solución para alcanzar un acuerdo final pueda venir por este camino. No ven recorrido a una propuesta que, en cualquier caso, no ha sido puesta sobre la mesa de forma tácita por los socialistas.

La última versión de la Ley de Amnistía recoge que ésta se aplicará a los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme, con la excepción de aquellos hechos en los que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos -relativos a delitos contra la vida y torturas- y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».