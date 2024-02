Sánchez se convierte en juez: «Van a ser todos amnistiados porque no son terroristas»

Pedro Sánchez se ha convertido en juez para asegurar que «lo del independentismo no es terrorismo» y que todos los encausados en causas relacionados con el procés «van a ser amnistiados porque no son terroristas». Así lo ha manifestado en unas declaraciones desde Bruselas en las que ha defendido la amnistía, que se debatió el pasado martes en el Congreso y fue rechazada por parte de Junts. El presidente del Gobierno enmienda así a los juristas que instruyen causas relacionadas con el procés por delitos de terrorismo, en el caso del Tsunami Democràtic y los CDR.

En la actualidad, hay dos causas abiertas, instruidas en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en las que los jueces instructores ven indicios suficientes para investigar a dos decenas de personas por un delito de terrorismo. Entre estos investigados están el ex president Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como el diputado Rubén Wagensberg que ha huido a Suiza al saber que estaba siendo investigado por este delito de extrema gravedad.

El secretario general del PSOE, que en su día ya deslizó que «no todo es terrorismo», ha ido un paso más allá hoy al asegurar con rotundidad que «como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo». Por eso, ha proseguido Sánchez, «van a estar todos amnistiados, porque no son terroristas».

Un mensaje contundente con el que el presidente del Gobierno trata de tranquilizar a sus socios de Junts para que, en este nuevo plazo de tramitación de la ley en la comisión de Justicia, cedan en sus posiciones y puedan llegar a un acuerdo que no haga decaer la norma de forma definitiva. Para el presidente del Gobierno, «la Ley de Amnistía es una ley valiente, reparadora y constitucional».

Cabe recordar que Junts, en el último pleno del Congreso, cumplió su órdago y dejó caer la Ley de Amnistía que ellos mismos habían redactado. Una norma a medida diseñada por Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa pero que, consideran en el partido de Puigdemont, no blinda a los encausados separatistas frente a jueces «prevaricadores». En opinión de Sánchez, sí, ya que a diferencia de lo que consideran los jueces- que tienen dos causas abiertas por supuesto delito de terrorismo- «el independentismo catalán no es terrorismo».

En dicha votación, los de Puigdemont hicieron valer la fuerza de sus siete parlamentarios y desafiaron al presidente, rehén de sus socios, con una negociación contrarreloj hasta minutos antes de la votación en el Congreso. La ley regresará ahora a la Comisión de Justicia, donde tendrá que negociarse de nuevo.

En este trámite, que durará entre 15 días y un mes, Junts espera doblegar al PSOE y excluir al terrorismo de los delitos que a día de hoy no se amnistían. Pese al revés parlamentario del pasado martes, no ve riesgo en que la legislatura pueda acabar antes de hora. «Nunca he escondido complejidad de la legislatura, pero los únicos capaces de gestionar esto somos nosotros», ha dicho Sánchez al respecto.

Sánchez defiende la amnistía

El jefe del Ejecutivo, tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas, ha vuelto a defender la «constitucional Ley de Amnistía», destacando que llevan «cinco años y medio tratando de resolver una crisis constitucional y territorial» y que él no provocó «la crisis más grave de los últimos 45 años en nuestra historia democrática».

En este sentido, Sánchez ha señalado que «en estos cinco años», su Gobierno ha «intentado, por todos los medios, ir superando el trauma colectivo que sufrimos». Y una vez más, ha puesto de relieve el «acierto de los indultos. «Ahora, ni los rivales u opositores políticos me reprochan que concediera los indultos porque ven que han servido para mejorar la situación en Cataluña», ha dicho.

Antes de finalizar su intervención, Sánchez ha asegurado que «la Ley de Amnistía es el paso definitivo» y los encausados «serán amnistiados». «La ley cuenta con un amplio consenso en la sociedad catalana porque voten lo que voten, están preparados para el reencuentro social», ha sentenciado.