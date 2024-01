Junts amenaza con dejar caer el Gobierno si no acepta «una amnistía integral e inmediata»

Junts ha dado un paso más: ha amenazado con dejar caer el Gobierno de Pedro Sánchez si la Ley de Amnistía no incluye los delitos de terrorismo y alta traición y se aplica «de manera inmediata». Así lo ha trasladado el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull.

«Lo que acordamos con el PSOE era resolver un conflicto político y la base era la Ley de Amnistía. Si esta base falla, ya no hace falta que lleguemos a todo lo demás», ha señalado para agregar después: «Si el PSOE no se mueve de aquí y no quiere que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estará cumpliendo lo acordado».

Asimismo, Turull ha arremetido contra los jueces señalando que «con unos tribunales normales, sería una ley buena», pero con todo lo que han «visto en estos dos últimos meses y medio», quieren «blindarla mucho más».

Según el dirigente independentista, con el texto actual de la ley se quedarían fuera muchas causas abiertas, algunas relacionadas con los CDR, la Operación Judas y los casos Volhov y Tsunami. «Si ves todo esto, ahora que tenemos la oportunidad de reforzarlo y tapar estas vías de agua que han abierto a golpes de martillo, hagámoslo», ha apuntado.

También ha apuntado que, con el redactado de la norma, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quedarán fuera de la amnistía, pero ha insistido en que «esto no va de ninguna solución personal». Aquí también se ha referido al diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament Ruben Wagensberg, que se ha fugado a Suiza para evitar tener que responder ante la Justicia porque está investigado por terrorismo, defendiendo una amnistía «para todos».

Negociaciones

Desde Junts aseguran que agotarán todas las opciones en esta negociación. Míriam Nogueras dijo este martes en el debate del Congreso de los Diputados que «irán hasta el final» y este miércoles Turull ha señalado en una entrevista en Rac1 que ha hablado con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en las últimas horas y ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas para arreglar la ley: «Tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto».

Por su parte, en el PSOE ya empieza a cundir el desánimo y a repetirse la palabra «elecciones». Y es que, en Ferraz se muestran convencidos de que va a ser muy difícil cumplir las exigencias de Puigdemont. De hecho, ya asumen que tendrán que prorrogar los Presupuestos porque no van a ser capaces de aprobar las cuentas de 2024.

Así las cosas, fuentes socialistas han manifestado que «no se puede estar así toda la legislatura». «Si no hay Presupuestos, tendremos que ver si nos compensa este sufrimiento», señalan. Moncloa, no obstante, traslada el mensaje de que hay que aguantar.

Noticia en ampliación