Puigdemont dice que «no nos moveremos» del no a la amnistía hasta que se incluyan todas sus exigencias

Carles Puigdemont ha querido explicar las razones por las que Junts ha votado en contra de la Ley de Amnistía que había pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y ha sido muy claro: «No nos moveremos del compromiso de incluir a todo el mundo» en la Ley de Amnistía. Traducido: que Junts seguirá diciendo no a la norma si no incluye todas las exigencias que se contemplaban en las «enmiendas abiertas» (terrorismo de los CDR y sus presuntos organizadores, la más destacada) y la última relativa al delito de traición prevista en el auto del juez Aguirre. En concreto, el juez de Barcelona investiga los contactos secesionistas con Moscú y resalta «el vínculo del 1-O con los servicios secretos rusos y la extrema derecha europea».

Puigdemont asegura que su partido, Junts no podía dar su apoyo a un proyecto de ley que tiene «importantes carencias que no se han querido corregir». Apoyarlo, dice, «habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa, sin exclusiones. Un compromiso que acordamos para la investidura del presidente Pedro Sánchez».

Les raons per les quals @JuntsXCat ha votat en contra de la llei d’amnistia que avui s’ha vist al Congrés dels Diputats han estat molt ben exposades per la nostra portaveu, @miriamnoguerasM. No podíem donar el nostre suport a un projecte de llei que té mancances importants que… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 30, 2024

El ex presidente catalán fugado asegura que valora los esfuerzos realizados por el PSOE y Sumar en defender una ley de amnistía «en un contexto hostil, de violencia verbal y en ocasiones física; en un clima enrarecido y excitado por los perdedores de la investidura». Dice que la ley habría sido «muy útil en un contexto de normalidad democrática, en un país de justicia imparcial. En ese sentido, el texto inicial fue mejorando», en referencia a las muchas modificaciones que el PSOE hizo tras claudicar ante las exigencias de Junts y ERC.

«Estos esfuerzos se han quedado a medias, quizás como consecuencia de ese clima irrespirable», cree, y destaca especialmente Puigdemont para que noi se haya aprobado la Ley de Amnistía, ese agujero negro para la democracia» que denomina «el Sistema Madrid».

«Lo que hoy debía votarse tras el rechazo a nuestras enmiendas no era la ley de amnistía que nos llevó a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, no era la amnistía que debía expulsar el factor represión que enrarece la conversación política entre España y Cataluña: era una condición indispensable para trabajar», proclama el líder residente en Waterloo.

Por supuesto, hay una referencia en el largo texto de Puigdemont al Poder Judicial español, de quien dice que «estamos de acuerdo en identificar algunas de las trampas que nos están parando» y añaden en una clara alusión política que no puede explicar «por qué se niegan a desactivarlas y hacer más difícil el propósito de los golpistas de la toga; que no es otro que el de sutilmente subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por la legalidad togada», llega a acusar.

Asegura que no tiene «ninguna confianza en un sistema judicial que permite esa vulneración de derechos fundamentales. Hay jueces que deciden investigarme por terrorismo justo el día en que teníamos que hacer público el acuerdo con el PSOE, después de cuatro años de pasividad, y nadie del Poder Judicial se inmuta. Hay jueces que reabren casos archivados con delirantes tramas que solo viven en los informes de la policía patriótica, justo el día antes de que el Congreso de los Diputados trate la ley de amnistía».

Añade, en el plano judicial, que no confía en jueces y fiscales «conjurados», de quien asegura que «sólo hay una forma de frenar su pulsión patriotera: hacer una ley más sólida, sin tantas rendijas. Es lo que hemos intentado todas estas semanas, hasta el final».

«Nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos logrado», dice. Y abre un nuevo tiempo para negociar: «tenemos unos días para rehacer el consenso inicial, del que no dudo, de que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido (…) por la judicatura española. Veremos si somos capaces».

Puigdemont acaba con una promesa: «Nosotros no nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo».