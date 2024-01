Tellado, sobre el papelón socialista: «El PSOE no se ha plantado, lo han plantado»

Junts ha tumbado la Ley de Amnistía desafiando una vez más a Sánchez. El partido de Carles Puigdemont considera que la ley no blinda a los encausados separatistas y, por ello, ha votado en contra. Miguel Tellado, portavoz del PP, ha subrayado que «el PSOE no se ha plantado, al PSOE lo han plantado».

«Junts ha decidido que aún puede exprimir más a Sánchez y nadie en el PSOE ha dicho que no se vayan a dejar», ha declarado. Además, Tellado ha instado a los socialistas a aclarar «si lo que hoy no aceptan tampoco lo aceptarán en unos días, cuando la ley vuelva a debatirse en Comisión, porque sin el apoyo de Junts no hay legislatura para Sánchez».

«No se puede ser presidente a este precio»

Pero ese no ha sido el único mensaje del portavoz del PP para el partido de Pedro Sánchez. «Si aún queda algo de dignidad en el Partido Socialista es el momento de paralizar la tramitación de esta ley de amnistía fallida. Es una vergüenza lo que hemos comprobado hoy y no se puede ser presidente a este precio», ha declarado.

Tellado ha asegurado que «Junqueras estaba en la tribuna dispuesto a aplaudir a Sánchez pero Junts ha decidido que aún puede arrancarle algo más al PSOE». Además, ha definido el Pleno de este martes como «otro Pleno indecente de un Gobierno que deambula por la Cámara y las instituciones acostumbrado al susto o muerte al que le someten los independentistas».

Además, en su intervención ha criticado cómo Bolaños se mantiene en silencio ante los insultos a los jueces españoles en sede parlamentaria y ha añadido: «El Gobierno de coalición sólo puede sobrevivir si, además de la sedición, la malversación y el terrorismo, decide amnistiar la alta traición».

«No nos preocupa el calvario parlamentario de Pedro Sánchez sino la humillación social de nuestro país, de nuestra democracia y nuestra Constitución», ha añadido. «La legislatura no ha echado todavía a andar porque la norma fundacional del mandato de Sánchez sigue a la espera» y queda por delante «un mes más de un PSOE desangrándose en términos de reputación por parte del independentismo». «Es difícil contemplar en sede parlamentaria una humillación mayor», ha concluido.