La maquina del fango se ha convertido tras los altercados de Paiporta (Valencia) en la máquina del barro del sanchismo. El argumentario de Moncloa ha sido culpar a los «violentos marginales» que han recibido a Sánchez con golpes, palos e insultos en Paiporta (Valencia), zona cero de la catástrofe de la DANA. Pero ahora el Gobierno da un paso más: el Gobierno a través del ministro Óscar Puente diciendo que la visita del Rey era inoportuna y que la había «instrumentalizado la extrema derecha». Es la estrategia de Moncloa para desviar la mirada sobre la indignación y el hartazgo de las víctimas de la DANA.

El ministro de Transportes Óscar Puente ha seguido el guion activado por el Gobierno de culpar a presuntos miembros de la «extrema derecha» de los que no sabe ni su nombre ni si hay una investigación en curso: «La actividad organizada de algunas personas pertenecientes a grupúsculos y organizaciones políticas de extrema derecha que se han sumado a la indignación de la ciudadanía y que han dado un paso más, no es tolerable en ningún caso. Por supuesto que la indignación hay que entenderla, hay que comprender la rabia que siente la gente que ha perdido sus vidas, que ha perdido a sus familiares, que ha perdido sus bienes. Pero creo que la utilización que algunos han hecho hoy de esa visita es inadmisible y creo que no lo debemos aceptar», ha dicho Óscar Puente.

Puente ha señalado subrepticiamente a la Casa Real al decir que la visita del Rey a Paiporta «probablemente no era en el momento más oportuno», pero al ser preguntado por este aspecto prefirió repartir «las responsabilidades entre todos». «Es evidente que en todas las instituciones que hoy han hecho esta visita oficial había la mejor de las voluntades. Otra cosa es que se hayan medido lo suficiente los tiempos y se haya tenido la suficiente prevención. Está claro que nadie esperaba que se arrojaran rosas. Eso es evidente. Todos somos conscientes de la situación de tensión que vive la población en este momento en Valencia. Pero también es verdad que quizá no se ha calculado el que hubiera algunos grupos con los que se sumasen a esa indignación y que pudieran poner en riesgo la seguridad nada menos que del propio Rey, de la Reina, del presidente del Gobierno y del presidente de la Generalitat y, por tanto, bueno, pues es posible que sea haya errado en el cálculo. Pero no cabe responsabilizar a nadie en concreto», ha afirmado Óscar Puente en El Objetivo de laSexta.

Lejos de echar balones fuera como ha hecho el Gobierno, el Rey ha mostrado su comprensión por el «enfado» y la «frustración» que le han trasladado numerosos afectados por la DANA en el municipio valenciano de Paiporta, cuando este domingo por la tarde se ha desplazado junto a la Reina Letizia hasta la zona, acompañados por Pedro Sánchez y Carlos Mazón. En sintonía con el Rey, Mazón ha asegurado comprender la «indignación social» ante los efectos de la DANA en la provincia de Valencia y ha subrayado que su «obligación política y moral» es quedarse «a recibirla».

«Grupúsculos radicales»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también, al igual que Puente, ha acusado a «grupúsculos radicales» de ser los responsables de increpar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo durante su visita a Paiporta, uno de los pueblos afectados por la DANA, donde le han insultado, lanzado objetos y golpeado el coche en el que se ha subido escoltado.

La vicepresidenta se ha hecho eco de una información que ha adelantado elDiario.es en la que asegura que el sindicato juvenil Revuelta ha reivindicado el intento de agresión con un palo a Sánchez durante la visita oficial de los reyes al municipio. «No permitiremos que grupúsculos radicales se aprovechen del dolor de la gente y nos desvíen de lo prioritario. El Gobierno, con Pedro Sánchez, al frente, está concentrado en lo que importa y es acompañar a los familiares de las víctimas y trabajar para la reconstrucción», ha escrito Montero en un mensaje en redes sociales.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha manifestado su «comprensión absoluta con el dolor y la angustia de las víctimas» al tiempo que ha recriminado que es «incomprensible» que haya grupos que se aprovechen de la situación para «ejercer violencia verbal y física» y que «aliente el odio, la confusión y la división».

Paralelamente, ha señalado que es «lamentable» que haya formaciones políticas que no hayan condenado los actos violentos de hoy. «Es muy necesario mantener la unidad. El presidente Sánchez y todo su Gobierno sigue centrado en lo importante. En la atención a las víctimas y en la recuperación», ha apostillado.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha indicado que «la angustia y la rabia de quienes lo han perdido todo son comprensibles», pero que la «violencia de un grupúsculo, jamás». «El Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir trabajando sin descanso para acompañar a las víctimas y recuperar la zona. Queda mucho por hacer», ha añadido.