Los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia han acabado su visita a Paiporta con abrazos de los vecinos pese a los momentos de nerviosismo y angustia vividos durante toda la mañana. Los afectados por la DANA recibieron tanto el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como a los Reyes y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tirándoles barro a la cara, objetos y con gritos e insultos, pero eso no evitó que Felipe VI abandonará el lugar como sí hizo en cambio Pedro Sánchez que fue evacuado por su equipo de seguridad cuando comenzaron los altercados.

El Rey se acercó a los que estaban allí presenten para consolarles, darles apoyo moral y saber por qué no tienen más ayuda: «Quiero saber de primera mano el por qué no ha llegado antes toda la ayuda que reclaman», ha dicho el Rey.

Incluso algunos vecinos rompieron a llorar apoyando la cabeza en su hombro. Muestras de cariño que compartió también su mujer la Reina Letizia. Su majestad no pudo evitar las lágrimas y ha terminado abrazada también a varios ciudadanos. Una de ellas incluso le dijo: «No es por ustedes, señora», en relación a los incidentes vividos con anterioridad cuando se lanzaron objetos y barro contra ellos y Pedro Sánchez.

El Rey Felipe VI incluso ha exhortado a que bajara a conversar a un joven que le increpaba desde el balcón de un segundo piso. En medio de la lluvia de insultos y objetos a los políticos y a los Reyes, Felipe VI ha pedido a sus escoltas que le retiraran los paraguas que le protegían, para contactar de forma directa con los indignados que le exigían que cogiera una pala y se pusiera a limpiar.

Por su parte, la Reina no ha dudado en expresar su dolor a todos los afectados que han perdido algún ser querido o que lo han perdido todo: «Lo siento, lo siento mucho», ha esbozado la monarca visiblemente afectada. «¿Cómo no van a sentirse así? ¿Cómo no van a estar cabreados?», han expresado ambos mientras trataban de calmar los ánimos. En el lado opuesto, Pedro Sánchez, que ha huido del escenario protegido por sus escoltas. El presidente del Gobierno ha sido evacuado hasta un lugar seguro.