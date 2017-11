Cáritas saca los colores a Carmena con los ‘sin techo’ y el Consistorio responde que son la mitad

El Ayuntamiento de Madrid no reconoce los datos de Cáritas sobre el número de personas durmiendo cada noche en las calles de la capital. Según la concejal delegada de Equidad, Marta Higueras, hay menos de 2.000. Según la entidad católica, hay más de 3.000 seres humanos pernoctando al raso en la ciudad.

La número dos de Manuela Carmena ha explicado este jueves en rueda de prensa que el último conteo lo realizaron el año pasado y arrojó una cifra de menos de dos millares de ‘sin techo‘. “No he tenido tiempo, pero en breve estudiaré esos datos de Cáritas”, ha explicado Higueras.

“Según nuestro recuento del invierno pasado, no se llegaba a 2.000 personas. Estos nuevos datos no son coincidentes con los nuestros”, ha indicado. Asimismo, ha remarcado que con la llegada de las bajas temperaturas hay más gente en la calle en Madrid ciudad ya que en las localidades de la periferia no hay albergues.

Cáritas ha elaborado el informe junto a la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados. Sostienen que más de 3.000 personas sin hogar duermen en las calles de Madrid y 40.000 en toda España. Es por ello que han lanzado, junto a otras entidades sociales, la campaña ‘Somos personas, tenemos derechos. Nadie sin hogar’.

Con esta iniciativa, la entidad religiosa pretende defender los derechos de las personas sin hogar. Inciden en que este colectivo sufre delitos de odio y les afectan medidas como la retirada de bancos en la calle o la colocación de bolardos para impedir la pernoctación al raso.

También este miércoles el Consistorio madrileño ha presentado el plan para atajar el frío en invierno, que arranca este sábado con 569 plazas, a las que hay que añadir las 1.484 de la red permanente. Higueras ha explicado que se mantiene el mismo presupuesto que en otros ejercicios: 1,4 millones de euros.

El número de plazas totales durante estas fechas para las personas sin hogar asciende a 2.053 plazas. Se cuenta además con 47 plazas de emergencia en caso de que fuera necesario. En la campaña 2016-2017 la ocupación se cifró en el 92 por ciento. Pernoctaron 1.608 personas distintas, de las que 907 fueron extranjeras. Higueras ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se ponga en contacto con el 112 si encuentra a alguna persona en la calle que necesite ayuda.

Este dispositivo ofrece alojamiento nocturno, manutención, atención sanitaria básica y acompañamiento social, durará 127 días. El Samur Social cuenta con 18 equipos de calle para atender a estas personas. La Campaña del Frío experimentó un aumento de atención y recursos en la pasada temporada, cuando registró un incremento en más de un 8 por ciento en su presupuesto. Esto facilitó que aumentará el personal que presta servicio en los centros con la incorporación de un trabajador social más para la atención en pisos y pensiones, junto a dos auxiliares sociales más por cada centro.