En los pasillos del Congreso, una periodista le preguntó a Macarena Olona, portavoz de Vox, sobre el episodio vivido el martes. En un primer momento, Olona hace oídos sordos de la pregunta tratando de no entrar en la polémica para no avivarla todavía más. Pero después de alejarse unos metros, decide volver sobre sus pasos para plantar cara a la periodista: «¿Hiciste la misma pregunta cuando a mí me llamaron fascista a escasos metros y con riesgo de agresión?», le dice la de Vox a la periodista dejándola muda.

Este martes, el diputado de Vox, José María Sánchez García, fue expulsado del Congreso tras llamar «bruja» a una diputada del PSOE durante la sesión. El diputado se negó a abandonar la sesión pero luego retiró el insulto proferido contra la socialista. Enseguida se armó un revuelo mediático en contra de Vox y todos sus diputados. Pero ellos comenzaron a recordar todos los momentos en los que ellos han sido insultados y nadie en el hemiciclo hizo nada por defenderles o por reprender a los que entonces insultaban a los de Abascal.