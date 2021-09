El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, llamó «parásitos» a los diputados de Vox en el Congreso. Fue desde la tribuna de la Cámara Baja en abril de 2020. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, no le expulsó. Ni siquiera le pidió que retirara estos insultos. «Ustedes ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos», aseguró el ex dirigente podemita en una intervención que provocó los aplausos de la bancada del partido morado.

El momento transcurrió durante el debate de una interpelación registrada por Vox sobre la deficiente gestión de las residencias de mayores, competencia del vicepresidente Iglesias durante la crisis del coronavirus. Pablo Iglesias arremetió contra la diputada de Vox María Ruiz con el adjetivo de «miserable». Repitió este término en varias ocasiones con mirada desafiante y agresiva desde la tribuna de oradores mientras la diputada de la formación de Abascal estaba en su escaño. Batet ni siquiera se inmutó a pesar de estos insultos.