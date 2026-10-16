El lobby de los ‘nietos del exilio’ en Argentina ‘ficha’ a un militante del PSOE como abogado ante el Supremo

El lobby de nietos del exilio en Argentina, el denominado Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ha recurrido a un abogado conocido por su militancia en el PSOE para presentar alegaciones ante el Tribunal Supremo tras mantener la suspensión de inscripciones en el censo electoral del 29-N. El Alto Tribunal les exige acreditar que sus antepasados fueron exiliados por razones fundamentalmente políticas entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978.

Este letrado se llama Eduardo Ranz e inició la carrera por el liderazgo del PSOE madrileño frente al senador Juan Lobato en 2021, aunque no llegó a presentar su precandidatura y terminó integrándose en la del ex alcalde de Soto del Real tras alcanzar un acuerdo programático y de integración de equipos.

Especialista en memoria histórica, Ranz presentó su libro No Matarás, Memoria Civil en distintas sedes territoriales del Partido Socialista. En la reseña de este libro, se dice que este abogado «logró la primera sentencia en la historia que autoriza la exhumación en el interior del Valle de los Caídos». Además, presume en «más de 500 procesos sobre retirada de simbología de exaltación franquista».

Entre 2011 y 2015 fue vocal vecino de la Junta Municipal del distrito madrileño del Retiro por el PSOE. Y también ejerció como asesor del Ministerio de Justicia bajo el mandato de Dolores Delgado, en el cual tuvo lugar la exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio.

El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) informó este jueves a través de un comunicado que el letrado Eduardo Ranz ha realizado la primera presentación de alegaciones al auto del Tribunal Supremo por el que se suspende el derecho al voto de falsos nietos del exilio beneficiados por la Ley de Memoria Democrática. Una acción realizada junto al procurador Juan Manuel Caloto ante el «inminente vencimiento de los plazos», dice la nota de prensa.,

Dicha presentación, prosigue, ha sido promovida por CeDEU, una organización que se autodefine como «clave» en el «reconocimiento de la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes, después de 12 años de diversas tramitaciones parlamentarias y finalmente recogida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática» aprobada por el Gobierno en 2022.

«Con este paso fundamental, se busca suspender la cautelar para que todos los españoles tengan garantizado su derecho al voto, en una ocasión especialmente necesaria como son las próximas elecciones generales», recalca el principal lobby de nietos del exilio en Argentina.

En la nota, CeDEU agradece la labor de Ranz, «perteneciente al equipo de José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo, y su altruismo compartido en la defensa de los derechos de todos los españoles, incluidos los residentes en el exterior».

En este sentido, el colectivo confía en que «con este paso se haga justicia», al tiempo que reivindica sus años de lucha «bregando de forma gratuita para el acceso a la nacionalidad española», algo que continúa realizando «mediante la participación de miembros del mismo como parte del Consejo de Residentes de Españoles en Buenos Aires y brindando asesoramiento sin coste alguno», señala la nota.

El portavoz, también del PSOE

OKDIARIO publicó el pasado julio en exclusiva que el argentino Juan Manuel de Hoz, portavoz de CeDEU, logró la nacionalidad española por la ley de Memoria Democrática y se afilió al PSOE prácticamente al mes de entrar en vigor la polémica Ley de Memoria Democrática (o Ley de Nietos), circunstancia que se produjo el 21 de octubre de 2022, según recogió el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el día anterior.

Juan Manuel de Hoz con la hoja de afiliación al PSOE en 2022.

En concreto, De Hoz consiguió la nacionalidad española solo unas semanas después de dicha publicación y se afilió al PSOE de inmediato, como refleja una entrada del PSOE de Argentina en redes sociales, fechada el 1 de diciembre de 2022. «Desde PSOE Argentina le damos la bienvenida a Juan Manuel De Hoz, referente de CeDEU y primer afiliado a nuestra fuerza política luego de haber adquirido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. ¡¡Bienvenido, Juan Manuel!!», recogió la cuenta oficial de los socialistas argentinos.