José Manuel García-Margallo: «El riesgo estratégico número uno de España es Marruecos»

España entra en una década donde ya no valen las tibiezas ni las ficciones de grandeza para autoengaño patrio. El ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, ha venido a decirnos que España está jugando al parchís en una mesa donde el mundo juega al ajedrez. «No hay política exterior». Y para que no quede duda del diagnóstico: «No pintamos nada». No se puede desaparecer de donde nunca se estuvo.

En la lista de peligros (en orden ascendente de sofoco), el riesgo estratégico número uno de España no es Rusia, ni China, ni el apocalipsis climático… Es Marruecos, un vecino aplicado que, según el ex ministro, «está en un proceso de ahogar a Ceuta y Melilla» mientras aquí nos entretenemos con mociones, regímenes y otras fantasías autonómicas.

Sobre la geopolítica global, asegura que EEUU, Rusia y China acabarán entendiéndose entre ellos.

¿Y nosotros? Pues «vivimos en una democracia muy defectuosa», gobernados —sostiene— por un presidente dispuesto a ceder sin límites a los independentistas para seguir en el sillón. Sobre el llamado «régimen singular» para Cataluña, advierte: «Si se aprueba, las pensiones de todos los españoles corren riesgo».

Tras escucharle, servidora se pregunta si estamos preparados para dejar de ser tema de tertulia y volver a ser país.