El gerente del PSOE que pagó a Ábalos disfruta ahora de un sueldo público de 250.000 € según el PP

El Partido Popular apunta a María Jesús Montero por apartar al que fuera gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, a cambio de «su silencio» por los pagos en efectivo al ex ministro José Luis Ábalos. También a quien fuera su asesor, Koldo García. Tras su salida de Ferraz, Moreno Pavón fue colocado en la Empresa Nacional de Uranio con un sueldo público de 250.000 euros, según Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid.

La vicesecretaria de Institucional de los populares, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que su grupo en el Senado pedirá al ex gerente de los socialistas acudir a la comisión del caso Koldo para dar explicaciones por los presuntos pagos en metálico a destacados miembros del PSOE.

Desde el PP ponen el foco en que Mariano Pavón fue «apartado» de su puesto por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también número dos del PSOE, «en un momento determinado» de la trama que, según se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apuntaría a la existencia de una posible Caja B dentro del PSOE.

«Después de todo lo que hemos conocido, de lo que estamos conociendo, de cómo les afectan estas cuestiones, ¿va a seguir negando él -Mariano Moreno Pavón- que la presidencia en ENUSA fue una compra de su silencio?», ha detallado Gamarra. Con ironía, ha proseguido que, si por contra no es capaz de explicar «qué es lo que sabía de de uranio enriquecido, posiblemente de lo que sí sabía es del origen del dinero que se entregaba en efectivo en la sede del PSOE».

«¿Por qué un ex gerente del PSOE, un ex gerente de Ferraz, fue apartado en un momento determinado de su puesto y la vicepresidenta María Jesús Montero lo nombró presidente de una empresa como la Empresa Nacional de Uranio?», se ha preguntado Gamarra.

Horas después de la diputada del PP, ha sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha exigido «claridad y «transparencia» a los miembros del PSOE. «Si existe un dinero en metálico que el PSOE decía que no utilizada nunca» debería explicarse, ha detallado. Todo para conocer «cuál era el origen de todo ese dinero en metálico con el que el PSOE pagara lo que fuera», ha proseguido Serrano.

Implicados en los pagos del PSOE

Los de Feijóo, en un nuevo intento por seguir insistiendo en la «necesidad de investigar y de perseguir la corrupción que significa el sanchismo», buscan dar luz sobre todos los pagos en efectivo que se habría hecho tanto al ex ministro Ábalos como a quien fuera su asesor, Koldo, en el que también habría tenido un papel fundamental la sucesora en el cargo de Moreno Pavón, Ana María Fuentes.

Junto a ellos, también las dos secretarias según el PP «encargadas de entregar» las cantidades de dinero y hacerlo además en sobres, Celia Rodríguez y Covadonga Sanz. «Las mismas que no querían tener tanto dinero en el cajón tendrán que dar explicaciones de para qué guardan ese dinero, para quién guardaban ese dinero y cuál era el origen», expresó Gamarra.