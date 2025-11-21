Las 12 frases de Ayuso sobre el ‘caso García Ortiz’: «Que Sánchez se quede solo en su siniestro muro»

Isabel Díaz Ayuso ha comparecido este viernes, tras la condena al fiscal general del Estado, para dar un mensaje completamente opuesto al que traslada Pedro Sánchez, según se desprende de las palabras pronunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid: el de abogar por evitar el enfrentamiento que está fomentando el socialista. «En ese siniestro muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles, que se quede él solo», ha declarado.

«El 20N de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia española. La Justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura», ha dicho de manera contundente la líder madrileña sobre la decisión del Tribunal Supremo respecto a Álvaro García Ortiz.

Ayuso celebra que «el Estado de Derecho funcione», mientras lamenta que lo tenga que hacer «a pesar de quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la Ley», los mismos que, sostiene, «se dedicaron a delinquir».

En alusión a estos últimos, Ayuso ha apuntado que representan «el uso interesado de las instituciones y el abuso arbitrario del poder por razones políticas», aunque se han dado de bruces con «la Justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales». «Hemos visto cómo un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él», ha desarrollado.

Lo que ha ocurrido con el caso de Álvaro García Ortiz, indica Ayuso, no es sólo la escena de un «fiscal general del Estado vulnerando los derechos fundamentales de un español», ha detallado, sino que se trata de una «muestra de la vulnerabilidad de todos». Por eso, argumenta, «el Colegio de la Abogacía de Madrid dio un paso adelante en defensa de la abogacía española y del derecho a la defensa de todos los ciudadanos».

Las frases más destacadas de Ayuso

El discurso de Ayuso ha estado plagado de frases con las que la presidenta madrileña se ha mostrado contundente: