Ester Muñoz tacha de «continuista» la elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado este martes de «continuista» la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha afirmado que es un nombramiento que «evidentemente es continuista» porque Peramato es «de la absoluta confianza de la fiscal Dolores Delgado y del propio García Ortiz».

Sobre la nueva fiscal general, Muñoz ha añadido que «hay que ver como se comporta», señalando que es «evidente» qué perfil ha escogido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sustituir a García Ortiz, ya que, según ha subrayado la portavoz del PP en el Congreso, no se aleja «en absoluto» de lo que ha elegido hasta ahora.

Muñoz también ha asegurado que lo que se están «preguntando» los españoles ahora es si a esta nueva fiscal general del Estado, Sánchez le pide que «cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer».

Ester Muñoz, además, ha criticado las declaraciones sobre la sentencia del Supremo a García Ortiz que han hecho diversos miembros del Gobierno, haciendo hincapié en que le parece «dantesco» que el presidente del Gobierno haya escogido para «opinar» a determinados portavoces y ministros como Óscar López o Patxi López.

Peramato apoyó la ley del «Sí es sí»

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió la ley del sólo sí es sí de la podemita Irene Montero, ex ministra de Igualdad, que a la postre provocó la excarcelación de más de 100 violadores y redujo la pena a otros 1.000. «Tiene muchísimas cosas buenas», destacó la que fuera fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer.

El Gobierno se ha apresurado a nombrar al nuevo máximo representante del Ministerio Público apenas unos días después de la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitaba a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, tras exponer un correo electrónico para atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Peramato expuso en una entrevista en RNE que la norma aprobada por la entonces titular de Igualdad daba «mayor protección» a las víctimas. Sin embargo, en la práctica la ley del sólo sí es sí provocó la excarcelación de un centenar de violadores al verse reducidas sus penas y considerarse, por tanto, cumplida su medida privativa de libertad. Además, otro millar de agresores sexuales vieron recortadas sus penas y, por tanto, podrían salir antes de prisión.

En 2022, la ahora fiscal general del Estado consideró que era «prematuro» que se planteara su modificación. Porque, en su opinión, había que «apreciarla en lo que vale». Peramato subrayaba que era un «paso adelante» porque exigía el consentimiento expreso con el que se debe tener una relación sexual. A sus ojos, así se protegía a todas las víctimas, siendo «la mayoría, mujeres, niñas y niños».