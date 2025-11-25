Abascal rechaza a la nueva fiscal general: «Sánchez destruye la separación de poderes»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este lunes la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución del condenado Álvaro García Ortiz. El también presidente de Patriots ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que es su «propuesta» y que está «intentando destruir la separación de poderes».

Abascal asegura, en relación a la elección del Gobierno para reemplazar a García Ortiz que «lo más significativo del currículum de la persona que ha sido propuesta no ha sido mencionado» y que no le «hace falta ver el currículum profesional y la trayectoria» de Peramato. «Lo más significativo es que es la propuesta de Pedro Sánchez», ha afirmado el presidente de Vox, recuperando el famoso «¿y de quién depende la Fiscalía?» que mencionó en su momento el propio Sánchez.

«Tenemos un Gobierno que está comportándose como una auténtica mafia, que está intentando destruir la separación de poderes, un Gobierno envuelto en todo tipo de asuntos de corrupción que afectan directamente al presidente», ha subrayado Abascal en una entrevista en Espejo Público, en la que ha resaltado que mantiene «todas las sospechas y todas las prevenciones» ante el Ejecutivo.

Preguntado por si da su «voto de confianza» a la elección de Teresa Peramato por no tener trayectoria política en el pasado, Abascal lo ha negado y se ha escudado en que tienen que ser coherentes desde Vox «si de verdad creemos que el Gobierno está haciendo cosas tan graves como las que nosotros denunciamos».

«No le doy voto de confianza, estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estamos para dar votos de confianza a las propuestas de Sánchez», ha añadido el líder conservador, adjuntando que Peramato «ejercerá la política» desde su nombramiento.

📺 Primera parte de la entrevista completa a @Santi_ABASCAL en Antena 3: «O LA MAFIA O LA ESTAFA. Ese es el menú bipartidista, a los españoles hay que darles más opciones». 🔄 Comparte para que lo vea toda España. pic.twitter.com/OIQfFdGnqv — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 25, 2025

Asimismo, ha destacado que «Pedro Sánchez está huyendo de la Justicia y está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo». Por tanto, Abascal cree que Peramato «no va a tomar ninguna decisión, incluido este nombramiento, para ponerse en riesgo. Tenemos que estar muy prevenidos».

Sobre el fallo del Tribunal Supremo en la condena e inhabilitación a Álvaro García Ortiz, Santiago Abascal ha valorado que le parece «el correcto, el adecuado», si bien destaca que «lo sorprendente es ver al Gobierno apelando ya a Cándido Conde Pumpido, apelando al Tribunal Constitucional para que deshaga el fallo del Supremo».

«Creo que no podemos llamar Justicia al Tribunal Constitucional. Hay excelentes profesionales y jueces en todos los juzgados de España, cada uno tiene su ideología. El Constitucional es una cosa que sale de la acción de la Justicia, pactado por los políticos y hemos visto que se atreve a hacer cosas como indultar toda la corrupción perpetrada en Andalucía. Está al servicio del Gobierno», ha completado, en esta línea, Abascal.

Abascal y las encuestas

El líder de Vox ha respondido ante las últimas encuestas, tanto a nivel nacional como en regiones relevantes, caso de Cataluña, en las que su partido sigue ascendiendo. Abascal ha querido dejar claro que no apuestan «por ningún caladero», sino que se dirigen «a todos los españoles» con el proyecto.

«Sabemos que recibimos votantes del PP y casi medio millón de votantes del PSOE, gente que se abstenía porque no se sentía representada…», confirma Santiago Abascal, que busca gobernar y «ganarlos a todos», algo que es «totalmente lícito». «Hay votantes que confiaron en Pedro Sánchez el 23J y ahora van a votar a Vox», ha añadido este lunes el presidente de Vox.