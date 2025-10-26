Las Casitas Rosas: narcos y menas en guerra por el control del barrio más peligroso de Valencia

OKDIARIO ha recorrido el barrio de Las Casitas Rosas, en Valencia, un enclave tradicionalmente conocido por sus problemas de narcotráfico que ahora vive una nueva escalada de conflictividad tras la llegada de menores extranjeros no acompañados de origen marroquí. El reportaje revela la explosiva convivencia entre la población gitana del barrio y los jóvenes magrebíes alojados en un centro de menores situado en las inmediaciones.

Los vecinos consultados denuncian que el centro, ubicado junto a una zona conocida como punto de venta de droga, no tiene licencia. «¿Qué hacemos poniendo a menores al lado de un centro de drogas?», se preguntan los vecinos durante el recorrido.

Los residentes de etnia gitana del barrio expresan su hartazgo ante lo que consideran una invasión de su territorio. «Los moros se están apoderando del barrio», asegura uno de los entrevistados, quien denuncia que los supuestos menores «tienen 15 años entre comillas» pero «sacan dos cabezas y tres cuerpos», cuestionando la minoría de edad de muchos de estos jóvenes.

Las quejas se centran en las agresiones y robos a ancianos y niños del barrio. «A los viejos y a las viejas les hacen perrerías», relata un vecino, que asegura que la comunidad gitana no tolera estos ataques contra sus mayores y menores. Sin embargo, admite que «delante mío eso no lo hace».

Los vecinos denuncian además el ruido nocturno generado por estos jóvenes, que impide descansar a quienes trabajan. «A las cinco de la mañana, los que trabajamos no nos vamos sin dormir porque aquí hay mucho escándalo», lamenta uno de los residentes, señalando directamente a los menores del centro como únicos responsables. «Se juntan mal con mal», resume una vecina.