La ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, será la número 1 del PSOE por la lista de Granada al Congreso de los Diputados. En esta circunscripción también se presenta la ex dirigente de Vox Macarena Olona con su nuevo partido, Caminando Juntos. Olona se encuentra a la espera de que el Ministerio del Interior acepte los cambios realizados en los estatutos de su formación, después de que la cartera liderada por Fernando-Grande Marlaska detectara «defectos de forma» en su candidatura.

Calvo fue vicepresidenta primera en el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde junio de 2018 a julio de 2021. Dejó su cargo tras la remodelación del Gobierno que llevó a cabo el dirigente socialista. Calvo mantuvo enfrentamientos con la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cuenta de la Ley Trans, una normativa que fue definitivamente aprobada el pasado 16 de febrero en el Congreso.

El 30 de septiembre de 2021 asumió la Presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Este puesto estaba vacante después de que la socialista Pilar Cancela asumiera el cargo de secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Calvo podrá revalidar de nuevo su puesto en caso de salir elegida como diputada tras las elecciones generales del 23J.

«Estoy a disposición, como es lógico. El espacio que me gusta es ese, el del trabajo político. Las puertas giratorias no iban conmigo, nunca las he utilizado», afirmó la ex vicepresidenta el pasado lunes durante una intervención en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. Carmen Calvo es habitual tertuliana de este espacio en el que también debate con el ex vicepresidente Pablo Iglesias y el ex ministro José Manuel García-Margallo.

Ábalos

Calvo salió del Ejecutivo de Sánchez el 12 de julio de 2021. En esta misma crisis de Gobierno también abandonó su cargo el que fuera ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El ex ministro socialista también irá en la listas del PSOE para el 23J, concretamente como número en la lista por Valencia. La ministra de Ciencia, la también valenciana Diana Morant, ya expresó su voluntad de encabezar esta lista. Ábalos podría revalidar su cargo de presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados tras los comicios del 23J.

Las listas del PSOE para las elecciones generales tendrán que ser ratificadas este sábado por el Comité Federal de la formación, ya sean tipo cremallera: hombre, mujer o viceversa.

Los socialistas impulsaron una ley de paridad que incluía, entre otras medidas, la obligatoriedad de la igualdad de género en las listas electorales. La norma no ha podido ser aprobada a causa del adelanto electoral, pero es previsible que el PSOE siga esta línea.