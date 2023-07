La gran mentira de Sánchez: dice que Zapatero no congeló la pensiones pero lo hizo en 2010 y con su voto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en el debate de Atresmedia que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no congeló las pensiones. Pero lo cierto es que no sólo las congeló para el año 2011, sino que, además, lo hizo con el voto a favor del propio Pedro Sánchez, en aquel momento diputado raso en el Congreso.

El Partido Popular ya avanzó que derogará la reforma de las pensiones aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados cuando llegue a Moncloa. «Llevaremos nuestra propuesta al Pacto de Toledo, escucharemos a todas las partes, buscaremos el aval de Europa y de las entidades como la AIReF, el Banco de España y el resto de organismos. Haremos un documento que se pondrá encima de la mesa y, justo ahí, reformaremos automáticamente esta reforma», adelantó Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP.

En el debate celebrado este lunes entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primero le ha recordado al segundo la congelación de las pensiones que hizo Zapatero, sin embargo, el líder de los socialistas ha asegurado que «no es cierto» que Zapatero congeló las pensiones. «Es una falacia, dice una mentira a partir de una media verdad», ha afirmado Sánchez.

En mayo de 2010, Zapatero aprobó una batería de medidas para poder llevar a cabo una reducción adicional del déficit de 15.000 millones entre 2010 y 2011, que contempló la congelación de las pensiones el año 2011, salvo las mínimas y las no contributivas y un recorte de las retribuciones de los empleados públicos del 5%.

Además, Zapatero aprobó la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir de 2011, el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007.