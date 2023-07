Génova oculta un encuentro entre Feijóo y Abascal ‘cara a cara’ la semana pasada

Los líderes del Partido Popular y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, mantuvieron un encuentro cara a cara la semana pasada para analizar el escenario tras las elecciones generales del 23 de julio. Unas horas antes de conocerse esa reunión, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, había descartado «novedades» en los contactos con Vox.

Fuentes de la formación de Santiago Abascal han confirmado sin embargo que ambos líderes mantuvieron una primera conversación por teléfono en la que se emplazaron a mantener una reunión presencial, que finalmente se celebró a mediados de la semana pasada. Hasta ahora, sólo se sabía que Feijóo había mantenido un contacto con Abascal tras los comicios, como él mismo reveló en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, un día después de las elecciones.

«Ya desde la mañana de hoy he mantenido contactos con distintas fuerzas políticas al objeto de conseguir un Gobierno estable en España en las próximas semanas», dijo entonces el líder popular. Feijóo añadió que había conversado con Abascal para «hablar en las próximas semanas» y «ver» si estaba «dispuesto a un cambio». Finalmente, la reunión presencial se produjo unos días después, y hoy se ha conocido.

Unas horas antes de revelarse ese encuentro, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, había sido preguntada expresamente durante la rueda de prensa en Génova por si se había «cursado una invitación para el diálogo con Vox», como este domingo hizo Feijóo con la carta remitida a Pedro Sánchez.

Gamarra se limitó a responder lo siguiente: «Cuando haya algo que trasladar en relación a los contactos que haya podido haber con otras fuerzas políticas lo haremos con absoluta transparencia como lo hemos hecho con el PSOE, pero a día de hoy no tenemos nada más que trasladar y sólo valoramos aquello que tiene capacidad de ser valorado como es la carta que remitió Pedro Sánchez al presidente del PP diciendo que está de vacaciones». «No tenemos nada, no hay ninguna noticia ni novedad en relación a los contactos con otras fuerzas políticas», reiteró.

Insistida sobre los «contactos» con Vox, Gamarra volvió a asegurar: «Cuando tengamos algo que comunicar y se den algunos pasos seremos transparentes, la gran diferencia entre Feijóo y Sánchez es que con nosotros no hay pactos ocultos ni conversaciones que no puedan contarse, todo puede hacerse y se hará de cara a los españoles. No hay nada nuevo y nada tenemos que trasladar».

Sin embargo, fuentes de la dirección de Vox confirmaron después que ambos líderes tuvieron un primer contacto por teléfono en el que se emplazaron a mantener una reunión presencial, que se celebró hace unos días. Génova ha confirmado después a OKDIARIO que ese encuentro, efectivamente, tuvo lugar.

En la reunión, ambos dirigentes se dedicaron a analizar el resultado de las elecciones generales y la incertidumbre sobre posibles pactos que hagan posible una investidura.

La misma noche electoral, Abascal culpó al PP de haber «frustrado la alternativa» con sus llamamientos al voto útil. También acusó al PP de haberse creído unas encuestas «manipuladas» y dar por hecha la victoria antes de lograrla. «Han vendido la piel del oso antes de cazarla», censuró. Los populares han abierto un debate sobre la estrategia que deben seguir respecto a Vox.

