El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido apoyo al PP para lograr «el cambio» y evitar el «bloqueo» que pretende Pedro Sánchez en las generales del 23 de julio recuperando el No es no que utilizó con Mariano Rajoy en 2016. Dicho esto, ha asegurado que quiere conformar un Ejecutivo en «solitario», «libre», «sólido» y «fuerte».

«Sólo el Partido Popular ofrece mayoría sin tutelas, como diría Fraga, sin tutelas ni tutías, ni chantajes ni bloqueos. Sólo el Partido Popular es un partido libre para gobernar España libremente», ha proclamado Feijóo, parafraseando las palabras que Fraga le lanzó a José María Aznar en el congreso que el PP celebró en Sevilla en 1990.

En un mitin en el Palacio de Congresos de Cádiz, ante un millar de personas, el líder del PP ha afirmado que el partido está «mirando a la cara a los españoles» porque sólo se debe a ellos y «no tiene pactos con nadie», a diferencia de Pedro Sánchez, cuyos socios están «envalentonados».

El candidato popular ha señalado que «sólo el PP quiere ganar las elecciones», mientras que el resto de formaciones «se conforman» con gobernar mediante un «pacto de perdedores».

«He venido a pedir el voto para lograr por fin el cambio completo en nuestro país», ha aseverado, para añadir que después lograr cambios en municipios y autonomías ahora «toca cambiar España» y que el país tenga «un Gobierno reformista».

Feijóo ha pedido el voto al PP ante los comicios de julio para tener un Gobierno en solitario, como el que tiene Juanma Moreno en Andalucía. «Esto va de tener un gobierno de mayorías o un gobierno de frivolidades. Esto va de que Rufián mande en España o que manden los españoles. Esto va de que los españoles tomen decisiones o que las tome Otegi por nosotros», ha advertido ante un público entregado.

Moreno: «Se vio como un presidente»

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que Feijóo fue visto por los españoles en el debate con Pedro Sánchez como un «presidente del Gobierno», frente a un candidato «desesperado», y se ha mostrado convencido de que está más cerca una «mayoría amplia» del Partido Popular en las elecciones generales del 23 de julio.

Moreno ha indicado que el líder popular «ganó» claramente el debate y se vio que sólo había «un presidente, en el lenguaje corporal y verbal». «Anoche fue muy clarificador: Vimos a un candidato desesperado frente a un presidente del Gobierno», ha indicado Moreno, quien ha añadido que a Pedro Sánchez no le sirvió «de nada» haber estado varios días dedicado a preparar el debate. En su opinión, se puede ensayar una «pose o un gesto», pero no la solvencia, el rigor, la corrección, la calma y el respeto al adversario, porque «eso se tiene o no se tiene» y Núñez Feijóo «demostró» que tiene todo eso.

Según ha señalado, esos son «atributos fundamentales» para quien quiere representar a una gran nación como España. «Ayer muchos ciudadanos se dieron cuenta de que el futuro inmediato pasa por Feijóo», ha apuntado.

Moreno se ha mostrado convencido de que Sánchez va a intentar por todos los medios, aún perdiendo las elecciones, montar una mayoría con el «radicalismo social y el independentismo» y por eso se negó, según ha apuntado, a aceptar la propuesta de Feijóo de dejar gobernar a la lista más votada.