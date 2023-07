Cuelgan una lona en Madrid de Sánchez besándose con el Rey de Marruecos: «¡Que te vote Mohamed VI!»

Tras el ‘¡Que te vote Txapote!’ y la lona de Desokupa mandando a Pedro Sánchez a Marruecos, desde este viernes, cuelga otra pancarta en la ciudad de Madrid con el presidente del Gobierno besándose en la boca con el Rey de Marruecos y el lema ‘¡Que te vote Mohamed Vl!’.

Este nuevo cartel se puede ver en la Glorieta de los Cármenes, en el barrio de La Latina de Madrid. Como las lonas anteriores cuelga de un bloque de viviendas y está firmada por el Frente Obrero, una organización a la izquierda de Podemos, que por primera vez se presenta a las elecciones generales.

Se trata de una formación marxista-leninista que en los últimos años se ha hecho famosa por protagonizar escraches en mitines del Partido Socialista y Podemos, llegando a reventar un acto del ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en la Universidad Complutense de Madrid.

La organización defiende una república popular y federal. Forman parte del partido entidades como la Juventud Combativa, el sindicato Frente de Obreros en Lucha o la sección estudiantil Estudiantes en Lucha. El presidente del Frente Obrero, Roberto Vaquero, militó en las Juventudes Comunistas.

Mohamed VI will vote for you. pic.twitter.com/Hf5qCsMivP

— Fermín Turia (@fermin_turia) July 14, 2023