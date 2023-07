Cuca Gamarra: «Al votante de Vox le digo que si nos dividimos gana Sánchez y que no le vamos a defraudar»

«Al votante de Vox le digo que si nos dividimos gana Sánchez y que no le vamos a defraudar. Que merece la pena que votemos juntos el próximo 23 de julio. Y que lo hagamos en torno a la única papeleta que puede garantizar el cambio, que es la papeleta del Partido Popular, que lidera Alberto Núñez Feijóo. Le digo [al votante de Vox] que le respetamos enormemente y que queremos gobernar también para ellos”. Es el mensaje directo que lanza, en una entrevista a OKDIARIO, la secretaria general de los populares Cuca Gamarra a los votantes de Vox o a quienes dudan, aún, entre votar a Vox o al PP.

Para atendernos, Cuca Gamarra hace un ligero parón en la infernal

agenda de una campaña electoral. Nos atiende en Aranda de Duero, en el colegio San Gabriel, donde ha participado en el ciclo Prensa y Poder.

Son las horas previas a su participación en el debate televisado de portavoces de esta noche entre las principales fuerzas políticas. Pero Gamarra no ha cancelado su agenda. Ha llegado de Madrid, ha atendido a los medios, ha participado en las jornadas, atiende a OKDIARIO y vuelve a Madrid. El teléfono no deja de sonar. El debate televisado de esta noche será a cara de perro y la continuación del protagonizado por Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en Atresmedia, que ha dado un vuelco absoluto a la campaña electoral. Toda una responsabilidad para la número dos de Feijóo.

Pregunta.- ¿Cómo definiría al Pedro Sánchez del cara a cara con Feijóo?

Respuesta.- Nervioso, desesperado. Un presidente de salida.

P.- ¿La imagen de un perdedor?

R.- Fue la imagen de alguien sobrepasado al que los españoles ya hemos

calado. Lo conocemos y, por tanto, ya no tiene ninguna credibilidad. Fue la imagen de alguien en quien la sociedad española no cree.

P.- Y, ¿a Feijóo?

R.- En Feijóo vi a un presidente con mayúsculas. Una persona seria,

solvente y que da confianza a todos aquellos a los que se dirige. Vi el

futuro. Y un buen futuro para España, que es lo más importante.

P.- Recta final de la campaña. ¿Cómo lo afrontan? ¿Qué les dice Feijóo?

R.- Que no nos confiemos y que sigamos trabajando, que es lo más

importante. ¿Cómo la afrontamos? Con muchísimas ganas, con mucha energía y, sobre todo, con un objetivo: dar esperanza a España a partir del 23 de julio, con un cambio en el Gobierno y la alternativa que representa Alberto Núñez Feijóo. Es apasionante poder trabajar intensamente estos días para ofrecerle a nuestro país un futuro de la mano de Feijóo.

P.- ¿La mayoría absoluta es descartable?

R.- En política nunca hay que descartar nada. El presidente Feijóo siempre dice que la primera vez que obtuvo mayoría absoluta en Galicia nunca se la dio ninguna encuesta y, por tanto, nosotros vamos a trabajar también para conseguirla. ¿Por qué no tener esa confianza mayoritaria de los españoles para que su gobierno pueda ser un gobierno estable y centrado única y exclusivamente en los problemas que tenemos los españoles? Creo que cinco años de sanchismo han sido suficientes. Suficientes para no repetir y suficientes para ser conscientes de que necesitamos un gobierno totalmente distinto. Un gobierno sólido, un gobierno serio, moderado. Y cuantos más seamos los que apoyamos esta alternativa, mucho mejor.

P.- ¿Qué le diría a un votante de VOX o a un votante que está dudando

entre VOX y el PP?

R.- Que si nos dividimos gana Sánchez y que, por tanto, merece la pena

que votemos juntos el próximo domingo 23 de julio. Y que lo hagamos en torno a la única papeleta que puede garantizar el cambio y es la papeleta del Partido Popular, la papeleta que lidera Alberto Núñez Feijóo. Y, además, le digo [al votante de Vox] que no le vamos a defraudar, que le respetamos enormemente y que queremos gobernar también para ellos.

P.- ¿Derogarán el sanchismo o quedará todo en gestión económica?

R.- Derogaremos el sanchismo porque es lo que España necesita. Lo que

necesita España, en estos momentos, es pasar página y, por tanto, derogar los cinco años que hemos vivido. Eso significa derogar que los intereses particulares y del político están por encima del interés general. Eso significa derogar que no existen límites y que estás dispuesto a pagar cualquier precio por mantenerte en el poder. Derogar que la gobernabilidad esté en manos de los independentistas que, justo, quieren romper nuestro país. Derogar que los escaños de Bildu tengan algún valor en el futuro de España. Y derogar que las minorías se impongan a las mayorías. Y eso no es sólo cambiar cómo vamos a hacer las cosas. También es cambiar las leyes con las que esas minorías nos han impuesto a las mayorías lo que somos y lo que queremos ser.

P.- ¿Prometen entonces que derogarán el sanchismo?

R.- Sí. Sin lugar a dudas.

P.- ¿Le extraña que haya dicho Rufián que pactaron los indultos del procés en un despacho del PSOE?

R.- No. A mí no me ha sorprendido en absoluto. Porque yo sé

perfectamente, como saben millones de españoles, que Pedro Sánchez no cambió de opinión. Pedro Sánchez nos mintió y Pedro Sánchez también nos miente ahora cuando dice que, con los indultos, cambió de opinión. Los indultos es el precio que le exigieron los independentistas para seguir apoyándole y que siguiera siendo presidente del Gobierno de España. Y ahora nos sigue mintiendo cuando dice que cambió de opinión. Pedro Sánchez lo único que ha hecho durante toda esta legislatura es mentirnos. Porque, con mentiras, ha impuesto siempre su interés personal al interés general.

¿Vicepresidenta?

P.- ¿Cómo es trabajar con Feijóo?

R.- Pues la verdad es que es una fantástica suerte. Es trabajar con una

persona que siempre antepone el interés general por encima del suyo

propio y con una persona que ha demostrado, con su hoja de servicios en distintas responsabilidades, que es la persona adecuada para liderar el futuro de nuestro país y, por tanto, para ser un grandísimo presidente. Y, sobre todo, para devolverle a los españoles la confianza en su país y la confianza en sus políticos. Pedro Sánchez teme Alberto Núñez Feijóo porque sabe que Feijóo no es como él.

P.- Feijóo dice de usted que trabaja las 24 horas, que está siempre

disponible día y noche.

R.- Yo tengo la suerte de tener una responsabilidad que es servir a España y eso exige estar siempre disponible. Porque lo que tenemos entre manos necesita que estemos al 100%.

P.- ¿Echa de menos la gestión pública directa? Usted fue alcaldesa de

Logroño y tiene ya experiencia en gestión.

R.- Cada etapa es distinta y es cierto que yo, siendo alcaldesa de mi

ciudad, he tenido la suerte de estar en política en lo que, yo creo, es la

máxima responsabilidad que se puede tener. Pero no he tenido tiempo

para echarlo de menos porque he seguido teniendo retos importantísimos en el Congreso de los Diputados y al frente de la Portavocía y de la Secretaría general del partido. Ello no me ha permitido echar de menos nada, sino tener siempre retos por delante y, creo, que retos importantes y gratificantes.

P.- ¿Le gustaría estar en el Gobierno si Feijóo se lo pide?

R.- Yo creo que lo más importante es que el Gobierno de España tenga al frente del mismo al presidente Feijóo. Y, sobre todo, que sepan los

españoles que Alberto Núñez Feijóo será libre siempre para elegir el

equipo que quiere tener en el Consejo de Ministros.

P.- Si usted fuera vicepresidenta del Gobierno, ¿haría lo de la bicicleta de Teresa Ribera en Valladolid?

R.- Yo creo que ningún político debe de frivolizar, esté en la

responsabilidad que esté, intentando mentir a los españoles, como con la historia de la bicicleta. Al final te pillan en medio segundo y OKDIARIO tardó nada en demostrarnos que eso también era falso. Esto es de lo que hay que pasar página en el sanchismo. No sólo es falso Pedro Sánchez. Es todo lo que le rodea. Incluso unas fotos para dar la sensación de que hay una vicepresidenta que va en bicicleta cuando la realidad es que estaba posando y era todo postureo. Era, también, una mentira. Yo, a lo que aspiro, es a que el próximo gobierno que tenga España con Alberto Núñez Feijóo al frente sea, siempre, un ejemplo de verdad. Eso es lo que el Partido Popular quiere ofrecer a los españoles. Y que no se encuentren todos los días pillando a su gobierno en un renuncio y en una mentira, sino que tengan la confianza de que lo que ven es lo que es.

El PSOE censura el contador de OKDIARIO

P.- Sabe usted que tenemos en OKDIARIO un contador con la cuenta

atrás del sanchismo y que el PSOE ha pedido a la Junta Electoral Central que lo retire. ¿Qué le parece?

R.- Un partido político no debe perseguir a los periodistas. Los periodistas hacen su tarea. El periodismo y la prensa tiene una responsabilidad y una obligación que es, al final, auditar a los políticos. Y a eso nunca hay que tenerle miedo porque eso es tener miedo a la libertad. Por tanto, me sorprende que, en mi país, haya partidos políticos que, en campaña electoral, se dediquen a perseguir a los periodistas. Pero es que hay partidos políticos que llevan en su programa electoral incluso sancionar a los periodistas prohibiéndoles el ejercicio de su profesión. El sanchismo ha hecho que ya no nos sorprenda que hoy, sus representantes, persigan a los periodistas y persigan todo aquello que pretende mostrar la verdad. Yo espero que, partir del 23 de julio, deroguemos el sanchismo entre todos los españoles, entre millones de españoles que también queremos recuperar la libertad de prensa y que no se señale a los medios de comunicación y los periodistas. Como no debe señalarse ni a los empresarios, ni a los jueces, ni a nadie en nuestro país.

P.- ¿El final del sanchismo está cerca seguro?

R.- Sí. Yo creo que esa cuenta atrás ha comenzado. El final del

sanchismo, si los españoles queremos, tiene ya fecha y es el 23 de julio. Y la fecha la puso el propio Pedro Sánchez. Así que yo creo que tenemos

una misión por delante y podemos conseguirlo. Y, si lo conseguimos,

vamos a iniciar una etapa nueva, positiva, una etapa de esperanza y una

etapa en la que, con un gobierno distinto, vamos a devolverle a España un gobierno serio y responsable, que haga que esté trabajando todos los días por los españoles y sus problemas.

Mensaje a Ayuso

P.- ¿Qué mensaje le envía a Isabel Díaz Ayuso tras saberse que ha

perdido el bebé que esperaba?

R.- El que ya le he enviado esta mañana. Que un beso enorme y que

adelante… Siempre adelante.

P.- Tiene carácter y fuerza Ayuso.

R.- Muchísimo.

P.- Cuca Gamarra, gracias por habernos atendido. La agenda de campaña es infernal.

R.- Al contrario. Gracias a OKDIARIO por seguirnos y permitirnos llegar a todos sus lectores para poderles contar lo que podemos hacer entre todos los españoles, si quieren, el 23J. Yo creo que tenemos una oportunidad y es la oportunidad de pasar página al sanchismo, de cerrar lo que el sanchismo ha representado para España y, con ello, hacer que se termine el chollo para Bildu y los independentistas que han tenido con Pedro Sánchez.