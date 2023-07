Baño de masas de Feijóo tras el debate: «Queremos un gobierno que salga limpiamente de las urnas»

El líder del PP y candidato a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes votar masivamente el próximo 23 de julio para que «España tenga un Gobierno que salga limpiamente de las urnas». Así se ha pronunciado ante cerca de un millar de personas en los Jardines del Prado de Ciudad Real doce horas después de su cara a cara con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del que salió ganador según los sondeos.

El candidato del PP, que ha estado acompañado por Paco Núñez, presidente del partido en Castilla-La Mancha, y Carmen Fúnez, cabeza de lista por esta circunscripción y vicesecretaria general de Política Social, se ha dado un baño de masas en la localidad castellano-manchega, donde le han recibido al grito de «¡Presidente, presidente!» y le han dado la «enhorabuena» por su victoria en duelo televisivo de la víspera.

«Vamos a votar con la ilusión que ha perdido Sánchez, con la ilusión que ya no tiene el Gobierno. Para tener un Gobierno que sólo se deba a los españoles, sin intermediarios. No se puede estar bajo el chantaje de nadie y menos de quienes no forman parte del Gobierno», ha enfatizado en alusión a los socios proetarras (Bildu) y separatistas (ERC) del presidente socialista.

De este modo, el líder del PP ha instado a los españoles a «votar contra la desgana que todo lo fía a repetir las elecciones», a llenar las urnas para que «se acaben los bloqueos». «Queremos ganar limpiamente las elecciones porque tenemos ganas de ganar», ha enfatizado emulando el lema de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las pasadas elecciones del 28 de mayo.

En este contexto, Feijóo se ha referido al debate de anoche en Atresmedia, un cara a cara «en el que yo intenté debatir y Sánchez intentó que yo no hablara», ha manifestado. El líder del PP ha recordado que «le hice muchas propuestas e incluso algunas preguntas» y ha subrayado aquí le planteó «algo honesto»: «¿Usted está de acuerdo en que si gano las elecciones, me va a dejar gobernar?», se ha preguntado Feijóo, en referencia al documento que le presentó a Sánchez y que no firmó.

No en los despachos

«Si hubiera firmado, la gente se habría tranquilizado. Queremos un presidente que salga directamente de las urnas y no que esté en los despachos en contra de las urnas. La honestidad en política es determinante», ha destacado.

«Los que le dieron a Bildu la llave de la gobernabilidad del país -ha proseguido- lo fían todo al miedo, el auténtico miedo que tienen es a las urnas; los que dieron indultos a los golpistas lo fían todo a los nuevos engaños y a los cambios de nombre del partido. A que los españoles se olviden de los más de mil agresores sexuales que han visto rebajadas las penas por una ley sanchista», ha declarado Feijóo.

«Los que nos dividieron lo fían a la carambola de que las urnas permitan bloquear otra vez el país. ‘El no es no’ es otra vez la máxima aspiración de Pedro Sánchez, que volvamos a otras elecciones. Pues no, vamos a votar todos para que España tenga un gobierno que salga limpiamente de las urnas el 23J», ha recalcado el líder del Partido Popular.