Todos hablan de este producto de Lidl para eliminar los olores del baño

Eliminar los olores del baño puede ser todo un engorro si tenemos en cuenta que a veces las tuberías o el desagüe pueden emitir olores realmente insoportables. La limpieza en el baño resulta más que necesaria en estos casos, pero si no has encontrado el producto con el que poder mantener el ambiente fresco y que los malos olores desaparezcan del todo no debes desesperarte. En Lidl tienen el producto para eliminar los olores del baño del que todo el mundo está hablando y que seguro que vas a querer comprar de inmediato.

El producto de Lidl para eliminar los olores del baño

Entre los muchos productos y remedios para la limpieza del baño suele recomendarse por ejemplo que cojamos 200 ml de suavizante, los mezclemos con otros 200 ml de alcohol desnaturalizado, que lo echemos en una botella con atomizador y de este modo podremos perfumar nuestro baño durante horas.

Sin embargo, si lo que deseas es un remedio que sea mucho más efectivo dado que no te va a durar horas, sino días, es mejor que pases por Lidl y compres uno de sus productos más vendidos, no sólo para limpiar el baño sino de hecho, para conseguir que huela bien durante días.

El producto no es otro que los aceites esenciales que venden en Lidl y que puedes encontrar en distintas fragancias desde las más intensas como por ejemplo el aceite de lavanda o el de árbol de té a los que son más suaves como el aceite esencial de rosas. Lo único que debes hacer entonces es dirigirte a tu Lidl más cercano, elegir un aceite esencial y después usarlo en el baño de manera estratégica para garantizar un buen olor que sea duradero.

Basta por ejemplo con echar unas gotas dentro del cartón del rollo del papel higiénico. O también echar gotas en las toallas que tenemos limpias y dobladas o en los albornoces colgados. De este modo lograremos que nuestro baño esté limpio y perfumado durante toda la semana.

Ambientador casero gracias a Lidl

Y en el caso de que desees usar el aceite esencial de Lidl para otras estancias de la casa, siempre puedes elegir hacer un ambientador casero mezclando 300 ml de agua, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 10 gotas de aceite esencial. Lo colocas de nuevo en una botella que tenga atomizador y ya tienes un ambientador para el baño así como para el resto de la casa y todo a un coste muy económico si tenemos en cuenta que la media de precio de los aceites esenciales de Lidl está en torno a los 4-5 euros.