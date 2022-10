El truco definitivo para desatascar tuberías en casa y no intoxicarte

Los atascos en las tuberías son comunes en todo tipo de hogares y resultan una gran molestia. Tener que estar esperando a que el desagüe se trague el agua para no hacer un desastre o directamente no conseguir que pase algo de agua por la tubería es un problema al que todos nos hemos enfrentado alguna vez. Además, no nos hagas hablar del olor que puede llegar a crearse en casa si no se soluciona el problema. Por suerte, tenemos el truco definitivo que necesitabas para desatascar las tuberías de tu hogar.

Seguro que cuando se ha atascado una tubería en casa, has acudido al supermercado para comprar un producto químico desatascador. Esta es la solución más común hoy en día y muchas veces resulta eficaz para solucionar el problema. Aún con ello, hay que tener especial cuidado, pues entre sus ingredientes puede tener compuestos tóxicos, como el ácido sulfúrico.

También es común utilizar sosa cáustica con agua caliente. Esta soluciona el problema, pero el contacto con la piel de esta sustancia puede ser peligroso. Para que no tengas que optar por la exposición a estos productos, te dejamos algunos métodos con ingredientes que seguramente ya tienes en casa y que pueden ayudarte a desatacar las tuberías sin correr riesgos en el intento.

El truco para desatascar las tuberías: Usa jabón y sal

Si tienes jabón en polvo en casa y un poco de sal, tienes la combinación perfecta para desatascar tus tuberías. Este método será eficaz cuando empezamos a notar atascos en las tuberías, pero aún no se han convertido en un gran atasco. Solo tendrás que echar un poco de jabón en polvo por el agujero y después echar agua hirviendo por el mismo. También puedes añadir sal al agua hirviendo, así acabarás con los malos olores y el atasco de una sola vez.

Método tradicional

Si no quiere utilizar productos específicos, puedes optar por los métodos manuales para desatascar las tuberías. Normalmente, se utiliza alambre o un desatascador manual y con un poco de fuerza y habilidad conseguirás desatascar la tubería. Este método es ecológico, pues no se utilizan químicos o ingredientes corrosivos, eso sí, puede resultar un poco más entretenido que otros sistemas.

También es muy común utilizar otros métodos como el del vinagre o el bicarbonato, todos ellos pueden resultar interesantes para deshacerte de pequeños atascos en las tuberías. Pero si estos no resultan efectivos, lo mejor será desmontar la tubería y limpiarlo con agua caliente, así te asegurarás de que están listas para volver a funcionar.

Hay quien se anima a hacer esta limpieza de tuberías de manera rutinaria, pues si las limpiamos cada cierto tiempo, es menos probable que nos acabemos encontrando un atasco demasiado complicado y tengamos que recurrir a productos químicos que pueden resultar peligrosos por su componente tóxico o corrosivo. Todo dependerá del uso que le des a las tuberías, pero si evitas tirar residuos y mantienes una rutina de limpieza mensual de las tuberías, te asegurarás de que se mantienen como nuevas aun con el paso del tiempo y el uso continuado.