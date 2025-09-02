Todo el mundo pica sin querer y con razón: el ridículo truco de los supermercados para que pagues más en caja

Una vez al mes llega ese momento que a pocos les gusta: ir al supermercado. Hay que preparar la lista con los infaltables, reponer los básicos, tachar lo que ya se tiene y salir con la mejor intención de no gastar de más. Pero, siempre, aunque uno no lo quiera, pasa algo raro y terminamos comprando algo que no teníamos previsto.

Esta cuestión no es aleatoria. No es que tengamos una especie de debilidad por el gasto innecesario, ni que elijamos lo más caro por capricho. La verdad es que los supermercados aplican una estrategia muy bien calculada para que piques sin darte cuenta. Pero si sabes cómo funciona, es probable que salgas ganando.

Este es el ridículo truco de los supermercados para que siempre compres lo más caro

El truco es de lo más simple, pero terriblemente efectivo: colocar los productos más caros justo a la altura de tus ojos. Ahí, en el punto exacto al que miras de forma natural cuando estás delante de la estantería.

Esto no sólo asegura visibilidad. También apela a la comodidad. No hace falta estirarse ni agacharse. Lo tienes delante, lo ves bien, lo coges rápido… y el resultado es que acaba en el carrito casi sin pensarlo.

Según otro estudio publicado por Trax Retail bajo el título ‘Eye level is buy level: The importance of in-store product placement’, la ubicación exacta de los productos en las estanterías tiene un impacto directo en las ventas. En uno de los casos analizados, un fabricante de snacks en Australia descubrió que ajustar la colocación de sus productos (llevándolos al nivel de los ojos) podía suponer un aumento del 25,7 % en las ventas netas por tienda.

Además, los supermercados reservan esas alturas privilegiadas para los productos que más margen les dejan, no necesariamente los mejores ni los más baratos. Así que si estás comprando algo que no tenías previsto o más caro de lo que buscabas, probablemente estés cayendo en este truco visual.

¿Cómo se ordenan los productos en los supermercados?

Todo en un supermercado está milimétricamente pensado. Desde el primer paso que das hasta la última canción que suena de fondo. Pero lo más importante está en las estanterías.

Arriba del todo , suelen ir productos grandes o llamativos, pero no los más vendidos. Algunos incluso difíciles de alcanzar.

, suelen ir productos grandes o llamativos, pero no los más vendidos. Algunos incluso difíciles de alcanzar. En el medio , es decir, a la altura de los ojos y manos, van los que quieren que compres sí o sí: caros, de marca, o con una campaña de marketing detrás.

, es decir, a la altura de los ojos y manos, van los que quieren que compres sí o sí: caros, de marca, o con una campaña de marketing detrás. Abajo, lo más barato, lo de marca blanca, o lo que tiene menos rotación. Hay que agacharse para cogerlo, y eso ya hace que a muchos ni les apetezca buscar.

También hay un nivel «especial» reservado para los niños. Ahí colocan cereales de colores, galletas con personajes animados o dulces con envoltorios llamativos. Tiene mucha lógica, pues si el niño lo ve, lo va a pedir, y la mayoría de veces termina en el carrito.

La próxima vez que vayas a hacer la compra, fíjate en qué está a la altura de tus ojos. Puede que te sorprenda ver algo que solías comprar con frecuencia… y darte cuenta de que no siempre fue sólo tu decisión.