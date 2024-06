El timo del supermercado: la última estafa que puede vaciarte la cuenta bancaria

La tecnología ha traído grandes avances para la vida diaria de los ciudadanos pero de ello también se aprovechan delincuentes para timar a las personas. En los últimos tiempos se han puesto de moda muchas técnicas para poder engañar a la población y acceder a sus cuentas bancarias con el objetivo de poder hacerse con su dinero. La última estafa de los ciberdelincuentes tiene que ver con el timo del supermercado. La Guardia Civil ha avisado sobre ello y a continuación damos los mejores consejos para no caer en la trampa.

Con el avance de las tecnologías y todo lo que ofrecen los dispositivos móviles, muchos delincuentes virtuales aprovechan sus conocimientos para intentar acceder por la vía rápida a la cuenta bancaria de las personas a través. En los últimos meses se ha puesto moda lo que se conoce como spoofing, que es una técnica utilizada para los estafadores para engañar a las personas y acceder a su información más confidencial.

La palabra spoofing viene del término inglés spoof, que quiere decir suplantación. Y básicamente consiste en eso, a través de un simple enlace, los ciberdelincuentes acceden a información confidencial de las personas para suplantarlos y poder sacar rédito económico, tanto a partir de sus cuentas bancarias como con otros métodos a través del Documento Nacional de Identidad.

Esta táctica la suelen utilizar la ladrones virtuales a través de correos electrónicos, lo que se denomina phishing (pesca) y también se puede lanzar en anzuelo a través de SMS, el tradicional mensaje de texto que se envía a los teléfonos móviles. Estos se le denomina smishing (SMS phishing) y es una táctica que no resultará extraña a los ciudadanos ya que estos mensajes llegan diariamente a los móviles de todos los españoles.

La estafa del supermercado

A medida que avanza la ley también avanza la trampa para los ciberdelincuentes y en los últimos tiempos han modernizado sus tácticas para hacer la suplantación de identidad. Ahora, estos ladrones se hacen pasar por supermercados o bancos para llevar a cabo la estafa y poder robar los datos. Éstos se aprovechan de la cercanía que pueden tener las personas con estos establecimientos o entidades bancarias para llevar a cabo el timo.

La última estafa es la del supermercado y el modus operandi de los delincuentes es mandar un correo electrónico dirigido a los ciudadanos en la que se les dice que han resultado ganadores de un premio. Si la persona en cuestión pincha ese link automáticamente, dará sus datos a los delincuentes que posteriormente podrán proceder a operar con sus datos en personales.

Por ello, la Guardia Civil ha utilizado las redes sociales para mandar un mensaje de advertencia a la ciudadanía con el objetivo de no caer en una práctica de suplantación cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes y que sumidos en 2024 se sigue cobrando víctimas a diario.

«Estás en tu casa y te llega un correo de tu supermercado de confianza diciendo que te ha tocado un sorteo. Probablemente tú seas socio de este supermercado, no te suene extraño y pinches para ver qué te ha tocado. Sin saberlo no sólo le has dado tus datos de perfil a esa cuenta de supermercado si no que también le has dado tus datos personales a incluida a tu tarjeta bancaria», comienza diciendo la Guardia Civil en un vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GUARDIA CIVIL (@guardiacivil062)

«Revisa bien la cuenta de correo que te está mandando esa oferta. Revisa también la gramática y la ortografía. Si te suena extraño, desconfía. Y sobre todo, no te descargues ningún adjunto, ni cliques en ningún link», avisaron en su perfil oficial de las redes sociales.

¿Qué hacer en caso de estafa?

Lo primero que hay que hacer en caso de haber sido víctima de la estafa del supermercado o cualquier otro tipo de timo relacionado con el spoofing es ponerse en contacto con la Guardia Civil y Policía para denunciar los hechos y que puedan abrir una investigación.

Algo también obligatorio es ponerse en contacto con tu entidad bancaria que procederá a bloquear de forma momentánea la tarjeta bancaria que ha sido víctima de la estafa. Aquí hay que tener claro que en la mayoría de casos los bancos devuelven la cantidad robada a sus usuarios ya que durante el año se pagan una serie de comisiones que cubren estos robos de dinero.