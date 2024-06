Fact checked

Han sido años de investigación, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y, como prueba de ello, las pieles sensibles con tendencia a la reactividad ya tienen una nueva solución dermatológica. Skin Resist es la nueva marca de productos de Cantabria Labs que cuenta, además, con la primera tecnología en España basada en el agua termal ancestral con propiedades mineromedicionales de su centro de La Concha y que ha demostrado su eficacia para calmar la reactividad cutánea característica de las pieles sensibles.

El secreto de esta línea se encuentra en la tecnología Aquammunist que para saber en qué consiste, la doctora María Vitale, dermatóloga y Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs explica que «está compuesta fundamentalmente por el Agua de la Solía, pero al realizar el análisis de su Hidrobioma, se indentificaron microalgas, como las Diatomeas y en especial de la especie Phaeodactylum, que cuenta con propiedades antiinflamatorias y de reparación de la función barrera de la piel. Es por ello que la tecnología Aquammunist de Cantabria Labs, que resulta de la combinación de Agua de la Solía más el extracto de Phaeodactylum tricornutum, presenta propiedades únicas y especiales».

Precisamente, continúa la experta, «es única porque el manantial donde emana el Agua de La Solía se encuentra en una ubicación privilegiada, el Parque Natural de Cabarceno, con una composición mineral característica y muy particular. Además, la bolsa de agua está muy cerca del mar, por lo que hay infiltraciones de agua marina. Por lo tanto, el Agua de La Solía combina oligoelementos marinos y oligoelementos propios de la tierra».

Dos ingredientes

A esta tecnología se añaden dos ingredientes clave específicos como son el extracto de chirimoya y la niacinamida. Esta triada permite un abordaje integral de la reactividad de la piel, cuyas metas son restaurar la barrera cutánea, reducir los episodios de reactividad y potenciar una cosmética eficaz compatible con pieles sensibles.

En este sentido, la doctora María Vitale aclara que «la niacinamida es un ingrediente conocido donde destacamos el refuerzo de la función barrera cutánea, de gran importancia al tratar este tipo de pieles. Por otro lado, el extracto de Chirimoya ejerce una función fundamental en la línea que es el efecto que ha demostrado tener mejorando la alteración neuro-sensorial que suelen presentar estos pacientes y que, sin lugar a dudas, contribuye junto a Aquammunist al efecto calmante que ha demostrado tener el uso de los productos Skin Resist en pieles irritadas».

Entre las diferentes opciones para el cuidado de la piel sensible con tendencia a la reactividad, las aguas termales han sido reconocidas como uno de los ingredientes dermocosméticos más eficaces para mejorar el estado de estas pieles. En las últimas décadas, se han realizado numerosos estudios en este campo. La nueva tecnología de Cantabria Labs, Aquammunist, cuenta ya con una publicación en una revista de alto impacto científico que avala su eficacia.

«Esta nueva tecnología de Cantabria Labs es un ingrediente clave para el desarrollo de productos destinados a pieles sensibles con tendencia reactiva y como coadyuvantes del tratamiento de otras patologías dermatológicas. La particular composición fisioquímica del agua y su contenido natural en microalgas aportan una actividad antiinflamatoria, inmunomoduladora y función barrera única en el mercado», afirma Luis Nieto, R&D and Innovation Director de Cantabria Labs.

Cómo es una piel sensible reactiva

La piel reactiva, también denominada piel sensible, hiperreactiva, intolerante o irritable, se define, según la doctora María Vitale «como la aparición de enrojecimiento y/o sensaciones desagradables como escozor, sensación de quemazón, pinchazos, hormigueo, dolor o prurito, en respuesta a estímulos que no deberían provocarlas y sin lesiones cutáneas que las expliquen. Es decir, es un cuadro donde el profesional habitualmente no ve nada en la piel, pero predominan los síntomas los síntomas subjetivos, por ello tanto el diagnóstico como el tratamiento de la ‘Piel Sensible’ es un reto. Se trata de una condición muy frecuente, tal es así que hay reportes que indican que hasta un 70% de la población refiere por sí mismo, padecer piel sensible».

Tres productos para un abordaje intregral

1. Skin Resist Velvet Cleanser (200 ml): limpieza y desmaquillado de las pieles sensibles. Un producto que ha sido diseñado, no sólo para la limpieza cutánea, sino también para eliminar el maquillaje con suavidad.es un dermolimpiador para pieles sensibles con tendencia a reactividad que limpia y elimina el maquillaje del rostro y ojos sin resecar la piel, evitando la irritación. Además, reduce el malestar de las pieles más reactivas.

2. Skin Resist Daily Fluid (50 ml): refuerzo diario de la barrera cutánea de las pieles sensibles con tendencia a la reactividad. Es el tratamiento cosmético ideal para una piel sensible Y : calma al instante la sensación de disconfort y refuerza la barrera cutánea.

3. Skin Resist Sensage Sérum (30 ml): concentrado con acción dual calmante y antiedad. Es un tratamiento de noche reforzado con ingredientes que actúan frente al envejecimiento prematuro y mejoran los signos visibles de la edad: favorece la renovación epidérmica reduciendo las líneas de expresión y dejando una piel más luminosa, más renovada y menos reactiva tras su uso. De textura aterciopelada al extenderlo, se desliza suavemente, transformándose en un sérum sedoso, perfecto para el cuidado de una piel sensible. Se recomienda aplicar de manera uniforme sobre cara y cuello, una vez al día por la noche.