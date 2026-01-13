El acuerdo de Mercosur va a permitir el libre comercio de los productos de agricultura y ganadería de Europa con países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En concreto, como ha trasladado a OKDIARIO Fernando Ezquerro, presidente de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE): «Mercosur puede representar una oportunidad para reforzar nuestra presencia en mercados clave de América Latina», sin embargo, Ezquerro también ha alertado de que «tiene que ir acompañado de mecanismos que protejan y garanticen los intereses de España».

«El sector vitivinícola español es netamente exportador, lo que hace que acuerdos como Mercosur puedan representar una oportunidad para reforzar nuestra presencia en mercados clave de América Latina. No obstante, somos muy conscientes de la necesidad de preservar el equilibrio general del conjunto del sector agroalimentario español», ha explicado Ezquerro a OKDIARIO.

Desde la Interprofesional del Vino alertan que este acuerdo se tiene que producir a través del diálogo y que se garanticen los intereses de agricultores y ganaderos. «Por ello, para la Interprofesional del Vino es importante impulsar el diálogo entre los agentes para que cualquier avance en materia comercial internacional vaya acompañado de mecanismos que protejan y garanticen los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, que son el corazón de la sostenibilidad en Europa», ha asegurado Ezquerro.

A pesar de que en algunos sectores, como en este caso el del vino, se ve este acuerdo desde un punto de vista más optimista. Muchos agricultores y ganaderos están en contra de este acuerdo, como los que se agrupan en la organización COAG. Así, durante este fin de semana ya han empezado por carretera las primeras manifestaciones de agricultores en España que, en concreto, han tenido lugar en Cataluña y Galicia.

Según los agricultores y ganaderos españoles, este acuerdo de Mercosur se considera «un gran problema porque supone una competencia desleal». Como ha explicado a OKDIARIO Miguel Padilla, secretario general de COAG, después de la firma del acuerdo: «Una vez más los sectores de la agricultura y la ganadería los han utilizado como moneda de cambio. Se ha hecho un reparto de cromos, y se han repartido vacas por coches, por otros intereses que no son la alimentación».

Mientras que sobre los 4 países que ahora van a tener acceso a vender sus productos en España (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), desde COAG aseguran que «son grandes potencias de agricultura y ganadería, lo mismo que España dentro de la Unión Europea, lo que va a suponer la entrada de producciones de forma masiva, sobre todo de carne de vacuno, de remolacha, de miel, de cítricos y de otros productos. Y va a ser imposible competir con estas producciones, porque los requisitos que tienen a nivel de precios y de costes son totalmente distintos».