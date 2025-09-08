Una profesora cuenta que cobra 2.000 euros al mes y los comentarios son para enmarcar: «Tiene pinta…

Una profesora se ha hecho viral después de confesar su sueldo de 2.000 euros al mes en un instituto de Madrid. La entrevista que se ha publicado en un vídeo en las redes sociales cuenta con miles de reproducciones y un gran número de comentarios de usuarios que han querido dar su opinión sobre el salario de esta profesional de la enseñanza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el vídeo del momento en internet con una profesora como protagonista.

¿Cuánto cobra un profesor en España? Para poder responder a esta pregunta con precisión, hay que diferenciar entre el nivel educativo correspondiente, ya sea en primaria o secundaria. Dependiendo de la comunidad autónoma, los profesores también ingresan una cantidad u otra y, además, también hay ciertos complementos extras, como poder ser director o jefe de estudios. También influyen la antigüedad, complemento de destino y el complemento específico de comunidad. En resumen, el sueldo de un profesor en España está entre los 2.000 y 3.000 euros en cantidades brutas. O lo que es lo mismo: de 1.500 euros a 2.500 euros mensuales, dependiendo de la situación de cada profesional de la enseñanza.

Este tema siempre está en el candelero y por ello el vídeo de la entrevista de una profesora de secundaria en el que manifiesta que cobra alrededor de 2.000 euros al mes se ha hecho viral en las redes sociales. Un gran número de usuarios se ha lanzado a dar su opinión sobre un salario que muchos consideran bajo para los estudios realizados y otros consideran alto en comparación con el número de horas realizadas (30 a la semana en lugar de 40) por estos profesionales de la enseñanza.

La profesora y los 2.000 euros al mes

El perfil en TikTok de @JobInsiderMadrid, que suele realizar vídeos en los que pregunta por la situación laboral a los ciudadanos, ha charlado en esta ocasión con una profesora de secundaria en un instituto de Madrid. «¿A qué te dedicas? Hoy hablamos con una profesora de secundaria en un instituto, su proceso para conseguir plaza y su rango salarial», dice el titular de un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes.

«Soy profesora de educación secundaria en un instituto», dice en su presentación la docente antes de responder a la primera cuestión. «¿Cómo encontraste tu puesto de trabajo actual?», dice el entrevistador y contesta: «Bueno, al ser un organismo público, pues accedes por oposición. Entonces lo que hice fue prepararme el proceso con el temario y echar las bases. Después hice el examen y tuve suerte y entré».

Después, responde a la pregunta del millón relacionada con el salario. «Alto, yo la verdad es que estoy cobrando unos 2.000 y pico euros al mes después de los impuestos», responde a la vez que deja claro que también hay ciertos extras dependiendo del puesto que ocupe dentro del organigrama del instituto. «Sí, por ejemplo, en mi caso eres tutora. O también si eres jefa de departamento o jefa de estudios; es una responsabilidad más y, por lo tanto, es un extra», comenta.

Esta profesora también manifiesta su pasión por hacer lo que hace en su trabajo. «Puede parecer una locura trabajar con adolescentes, pero es una etapa muy bonita de la vida en la que realmente estás con ellos, acompañándoles en esta trayectoria vital y haciéndose mayores. Pese a todo, es muy bonito; yo lo recomiendo. Si te gusta trabajar con gente y personas, este es tu trabajo», cuenta.