El presupuesto de El mejor de la Historia que emite los viernes Televisión Española (TVE) incluye un salario para la presentadora, Silvia Intxaurrondo, de 25.000 euros por espacio, 150.000 euros para el conjunto de los seis programas que se tienen que emitir hasta elegir al mejor español de la historia. Así lo refleja uno de los anexos del contrato, al que ha tenido acceso este diario, el referido al presupuesto del programa, como se ve en la imagen que aparece bajo este párrafo. Fuentes oficiales de la cadena pública han preferido no responder a las preguntas de este diario sobre estas cifras, remitiendo al portal de transparencia. Este diario se puso en contacto el lunes con Sukun Comunicación, empresa de Silvia Intxaurrondo, sin obtener respuesta.

Pulsa la imagen para verla ampliada.

Siempre según el presupuesto incluido en este contrato del 4 de diciembre, los 150.000 euros del salario de Intxaurrondo se unirían a los 537.000 euros que cobra por dos años como copresentadora y codirectora de La hora de la 1, según apuntes internos de RTVE publicados por este diario. Intxaurrondo ha negado en sus redes sociales que esos sean realmente sus emolumentos, después de que El Mundo se hiciera eco de la noticia publicada por OKDIARIO.

El contrato se firmó el 4 de diciembre de 2023 entre Elena Sánchez, presidenta de RTVE, y Andrés Varela Entrecanales, representante de The Pool Managment, productora del espacio, como se ve en el documento que se reproduce bajo estas líneas. El programa se estrenó el 16 de febrero, por lo que las cifras han podido ser modificadas posteriormente a la firma de este contrato, algo que necesitaría del visto bueno de las dos partes.

El mejor de la historia es una adaptación de uno similar emitido por la BBC inglesa y busca, con los votos de la audiencia, al español más importante de la historia. Según el contrato, la audiencia media que RTVE exige al programa es de un 8,1% en las primeras cuatro emisiones, reservándose el derecho a mover de horario y día el programa en caso de que no alcanzara esa cuota de pantalla.

De momento, El mejor de la historia registró un 6,8% de share el día de su estreno, mientras que en los dos siguientes la cuota de pantalla del programa fue del 5,1%. En los tres casos, por debajo de la media de la cadena ese día. Este viernes se emite el cuarto de los seis programas previstos en principio a su hora habitual, en prime time.

De nuevo siempre según el presupuesto del contrato firmado por las dos partes el 4 de diciembre, el coste total del programa para RTVE es de 1.959.785,44 euros más IVA, como se ve también en la imagen que reproducimos a continuación (página 3 de las 36 que tiene el contrato). La cifra no es baladí, ya que justo está mínimamente por debajo de los dos millones de euros.

Se da la circunstancia de que, siempre que tengan un coste inferior a los dos millones de euros, los programas que decide emitir Elena Sánchez no tienen que ser aprobados por el Consejo de la cadena, que no controla Sánchez. Si no pasan de 2 millones sólo necesita la aprobación del Comité de Dirección.

Al tener un coste inferior a esos dos millones de euros, el Consejo de RTVE no tiene información sobre este programa. Algunos consejeros han pedido transparencia con El mejor de la historia, pero no se le ha facilitado ninguna información. De hecho, consejeros del PP –son tres, otros tres del PSOE, dos de Sumar-Podemos y uno del PNV– han pedido rebajar a medio millón de euros el límite de dos millones, para que tengan que ser aprobados por el Consejo.

Fuentes de RTVE señalan que fueron los consejeros socialistas los que elevaron a dos millones este límite en el coste de los programas para que necesitara el visto bueno del Consejo. Antes de llegar Elena Sánchez, el presidente del Gobierno dejó timón de RTVE a Rosa María Materos y, después, a José Manuel Pérez Tornero, que acabó perdiendo la confianza de Moncloa y se vio obligado a dimitir en septiembre de 2022. Desde entonces está al frente Elena Sánchez, como presidenta interina.

En estos momentos, la presidenta de RTVE no controla el Consejo de esta coporación pública debido a que ni siquiera tiene el apoyo de los otros dos consejeros socialistas, Ramón Colom y Concepción Cascajosa, y tampoco el de los dos de Sumar-Podemos, Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem. Además, no tiene siempre garantizado el respaldo del consejero del PNV, Juan José Baños.

The Pool Managment, representada por Andrés Varela, es una de las dos productoras que contrató el Gobierno para grabar el documental sobre el día a día de Pedro Sánchez en Moncloa, todavía no emitido. Además, Varela es accionista y consejero del Grupo Prisa, editor de El País y dueño de la Cadena SER.