La OCU lo confirma: la mejor crema hidratante de supermercado es de Mercadona y su precio es de risa

Cuando se habla de cremas hidratantes de calidad, casi siempre, se piensa en aquellas que tienen un precio elevado y prometen mucho, pero que luego en realidad, no dan los resultados esperados. Sin embargo, y por suerte, de vez en cuando aparece un producto que rompe con esa idea y demuestra que no hace falta gastar mucho para notar resultados. Eso es justo lo que acaba de pasar con Mercadona y una crema hidratante que lanzada hace un tiempo ha sido destacada ahora por la OCU.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto a prueba distintas cremas hidratantes, tanto de marcas de renombre como de las que cualquiera puede encontrar en un supermercado. Entre todas ellas, la sorpresa la ha dado el Gel Facial Hidratante Deliplus, la famosa crema hidratante de color azul de Mercadona, que se ha colado entre las mejor valoradas. Lo llamativo no es sólo el puesto que ocupa, sino el precio: apenas cinco euros. Este reconocimiento no sorprende a quienes ya la usan desde hace tiempo. Muchos clientes venían comentando que funcionaba bien y que, para el día a día, no tenía nada que envidiar a otras mucho más caras. Y ahora, con la elección de la OCU, se confirma algo que cada vez es más evidente: en cosmética ya no sólo cuenta el prestigio de la marca, sino la eficacia real.

La OCU confirma que la mejor crema hidratante es de Mercadona

El Gel Facial Hidratante de Deliplus está pensado para quienes tienen la piel normal o grasa y buscan algo que no resulte pesado. Su fórmula mezcla varios ingredientes conocidos: ácido hialurónico de nueva generación, que ayuda a retener la humedad, y aloe vera, un clásico por su efecto calmante. A eso se suma la Imperata Cylindrica, una planta que aporta un extra de hidratación y hace que dure más horas. El resultado es bastante directo: la piel queda más suave, elástica y con mejor aspecto a lo largo del día.

Textura ligera, sin brillos y a un precio imbatible

Si algo destaca en esta crema, más allá de los ingredientes, es la textura. No es densa ni grasienta, sino acuosa y fácil de aplicar. Se absorbe enseguida, sin dejar brillos ni esa película incómoda que a veces hace que una hidratante acabe olvidada en el cajón. Esto la convierte en una opción práctica para la mañana, antes del maquillaje o incluso para reaplicar a lo largo del día.

A eso se suma el precio: tan sólo 5 euros por un tarro de 50 ml. Si lo comparamos con marcas internacionales que ofrecen productos similares por cifras que multiplican por cinco o seis, se entiende por qué este gel se ha convertido en un éxito. Para muchos consumidores, es la prueba de que la buena cosmética no tiene por qué ser cara.

Qué ha valorado la OCU en su estudio

El informe analizó un total de 16 cremas hidratantes. Entre ellas había productos de alta gama y también otros más económicos. La evaluación tuvo en cuenta la eficacia a la hora de mantener la piel hidratada, la composición, la satisfacción de los usuarios, el etiquetado y la sostenibilidad de los envases.

En esos apartados, el gel de Deliplus salió muy bien parado. Destacó especialmente en la retención de humedad, un aspecto clave para que la piel no pierda elasticidad ni frescura con el paso de las horas. Según la OCU, sus resultados pueden equipararse a los de cremas mucho más caras, algo que refuerza su posición como una alternativa válida para el cuidado diario.

Otras marcas también valoradas

Aunque la de Mercadona fue una de las grandes sorpresas, no fue la única en recibir buena puntuación. En el listado también apareció Naturally Good de Nivea, con aloe vera orgánico y un alto porcentaje de ingredientes naturales. Este producto atrajo la atención de quienes buscan opciones más ecológicas, aunque con matices: su precio es bastante más alto y su fragancia puede resultar demasiado intensa para pieles sensibles.

Este contraste refleja que el mercado es amplio y que hay opciones para todos, pero no todas logran equilibrar tan bien calidad y coste como el gel facial de Deliplus.

La calidad no siempre está en lo más caro

El estudio de la OCU lo deja claro: no hace falta gastar una fortuna para cuidar la piel. Lo que muchos consumidores venían diciendo se confirma en números. Cada vez hay más cremas de supermercado que cumplen lo que prometen y, además, lo hacen a precios que cualquiera puede permitirse.

Mercadona lleva tiempo apostando por esta línea con Deliplus, y el reconocimiento recibido ahora es una prueba más de que el camino funciona. Al final, lo que importa es sencillo: que hidrate, que sea cómoda de usar y que no obligue a rascarse el bolsillo más de la cuenta.

En resumen, esta crema de Mercadona se ha ganado la etiqueta de producto fiable y práctico por parte de la OCU. Y lo mejor es que está al alcance de cualquiera, sin necesidad de buscar en perfumerías especializadas. Basta con meterlo en la cesta de la compra junto al pan y la leche. A veces, lo eficaz está mucho más cerca de lo que pensamos.