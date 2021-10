“Leche, cacao, avellanas y azúcar… Nocillaaaa”… Esta canción ha formado parte de la infancia de millones de personas, y mucho más este producto que ha sido tan original que muchas otras marcas se decidieron a copiarlo. Hoy te mostramos un producto de Nocilla que se ha viralizado en los últimos días a pesar de que llevaba ya un tiempo en el mercado… ¡está buenísima!.

Esta “nueva” Nocilla se puede encontrar únicamente en Carrefour, de momento, pero con el éxito que está teniendo es posible que llegue a muchos más supermercados… y que incluso otras marcas decidan imitarla y crear sus propias versiones, tal y como sucede con la original.

Nocilla Noir, el nuevo éxito de Nocilla

La nueva Nocilla Noir es una crema de chocolate pero con más cacao que su predecesora, lo cual en principio parece más saludable pero hay que analizar sus ingredientes para comprobar si realmente lo es. Siempre se ha dicho que la empresa española busca la manera de crear productos más saludables, y sin duda es lo que se intenta con esta Nocilla de chocolate negro.

Entre sus ingredientes destacan cacao desgrasado (17%), manteca de cacao, azúcar, aceite de girasol alto oleico, avellanas y leticina de soja, entre otros. Llama poderosamente la atención la ausencia de leche, uno de los ingredientes estrella de esta marca pero de la que se prescinde para buscar un producto más saludable.

Para saber si es saludable basta con fijarse en que tan sólo lleva un 17% de cacao, cuando las pautas nutricionales dicen que para que un producto de chocolate se considere saludable debe llevar al menos el 75% de cacao. Contiene el doble de chocolate que la Nocilla normal, pero esa diferencia hace que sea más oscura por la falta de leche, siendo prácticamente iguales a nivel nutricional.

Valores nutricionales

En cuanto a su información nutricional, la Nocilla Noir contiene 533 kcal por cada 100 g de producto, además de 51 gr de azúcares, lo cual significa que algo más de la mitad del producto es azúcar. Además, cuenta con 32 g de grasas, 54 g de hidratos de carbono y 4,6 g de proteínas. Con esta cantidad de azúcar, no se puede considerar que sea una opción saludable… riquísima, no hay duda, pero saludable no es.

En lo que respecta a su precio, es de 2,49€, el mismo que la última versión que se había lanzado al mercado y que era sin azúcares añadidos. ¿Será capaz esta Nocilla Noir de destronar a la original? ¿Podrá con otras cremas de avellanas que arrasan en ventas, como la de Mercadona?.