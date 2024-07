La intención de Pedro Sánchez de nombrar a José Luis Escrivá gobernador del Banco de España, con el apoyo del PP o sin él, se ha complicado por el voto en contra de Junts al techo de gasto este martes. Según fuentes conocedoras de la situación, el Gobierno intentará conseguir el apoyo del partido de Alberto Núñez Feijóo para poder sacar adelante los Presupuestos, lo que puede obligarle a ceder el sillón del Banco de España a un perfil menos marcado políticamente.

Inicialmente, el Ejecutivo pretendía nombrar como gobernador a un perfil más técnico -aunque de pedigrí socialista- como el de Montserrat Martínez Parera, actual vicepresidenta de la CNMV. Pero Sánchez se empeñó en proponer a Escrivá, algo que se interpretó como un intento de torpedear las negociaciones con el PP, que nunca iba a aceptar a un ministro tan significado para el puesto. El BCE también se opone a que un cargo político pase sin solución de continuidad a presidir un organismo independiente.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que el presidente del Gobierno estaba empeñado en el nombre de Escrivá y que lo había presentado como un trágala al PP. El partido conservador tenía la opción de negociar un subgobernador con el PSOE (ni siquiera nombrar al que quisiera), para el que se planteó el nombre de Ramón Quintana. Y si no lo aceptaba, Sánchez nombraría también al subgobernador, que en ese caso sería la citada Martínez Parera.

Ahora bien, el inesperado rechazo de Junts al techo de gasto ha cambiado este planteamiento. La razón es que la negociación con el PP puede ampliarse a recabar su apoyo para el techo de gasto y poder elaborar así los Presupuestos Generales del Estado y no prorrogar de nuevo los de 2023. Y, a cambio, el partido de Núñez Feijóo puede exigir perfectamente negociar para el Banco de España un nombre distinto al de Escrivá.

«El Gobierno está muy acorralado después del no de Junts (aparte, obviamente, del caso Begoña Gómez). No se puede descartar que busque el apoyo del PP para desbloquear el techo de gasto y que le tenga que dar algo a cambio en el Banco de España, entre otras cosas», explican las fuentes consultadas. Ese algo sería, como mínimo, nombrar un candidato de consenso que en ningún caso podría ser Escrivá.

Ninguna prisa

Esta posibilidad puede demorar aún más el nombramiento del gobernador del Banco de España, donde la actual subgobernadora Margarita Delgado lleva ejerciendo el cargo en funciones desde que terminó el mandado de Pablo Hernández de Cos en junio.

No obstante, las fuentes aseguran que Sánchez no tiene ninguna prisa por acabar con esta situación de interinidad en el Banco de España. Tiene de margen para mantenerla hasta septiembre, que es cuando vence el mandato de Delgado. «Puede apurar perfectamente el mandato hasta el final si necesita negociar con el PP. No tiene ninguna urgencia».

El sector bancario, en cambio, sí tiene esa urgencia, porque debe adaptarse a las directrices supervisoras que imponga el nuevo gobernador. Las entidades españolas que ya han presentado resultados -Bankinter, Sabadell y Santander- han pedido unánimemente que se nombre al nuevo gobernador cuanto antes. Entre otras cosas, porque España no está participando en las decisiones del BCE sobre tipos de interés.

No obstante, ninguno ha querido pronunciarse sobre la idoneidad de Escrivá o de cualquier candidato que dé el paso directamente desde la política al Banco de España. No quieren enemistarse con el ministro por si finalmente es el elegido. La que ha llegado más lejos es la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, que ha pedido que se nombre a «una persona de probada experiencia y capacidades». Condiciones que cumpliría Escrivá.

También hay gran inquietud en la actual cúpula del Banco de España. Como adelantó OKDIARIO, varios directores generales de la institución se ven en la calle si finalmente Escrivá se lleva el premio porque tiene cuentas pendientes con ellos.