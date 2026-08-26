La crisis de deuda que sufre Estados Unidos (EEUU) puede no ser la única que se está dando en el mundo en estos momentos. El Banco Popular de China (PBoC) está inyectando 500.000 millones de yuanes (alrededor de 63.740 millones de euros) en el sistema bancario del país con el objetivo de fomentar la compra de sus bonos y que, así, se relajen las rentabilidades que se deben abonar por ellos. Esto sucede en un momento en el que el gigante asiático está sufriendo problemas económicos, especialmente concentrados en la inversión, el sector inmobiliario, la industria y las ventas minoristas, según explican profesionales de Generali Investments.

En ese sentido, Guillaume Tresca, estratega sénior de mercados emergentes en Generali Investments, asegura que los últimos datos sobre la actividad económica de China «han resultado decepcionantes». El profesional considera probable que vaya a haber un aumento del gasto público e inyecciones de liquidez en la segunda mitad del año.

Y es que la guerra de Irán está afectando de forma significativa a China, que de forma indirecta está teniendo graves problemas relacionados con la energía y su coste. Tresca asegura que en estos momentos hay una «economía dividida entre una demanda externa resistente y un débil dinamismo interno».

Es decir, el gigante asiático se está manteniendo a flote con dificultades gracias a su sólida posición en los mercados internacionales y a ser un gran exportador. No obstante, los problemas de inversión y la caída de la industria pueden afectar también a esta ventaja comparativa.

Problemas económicos en China

El representante de Generali Investments asegura que «las ventas minoristas y el crédito a los hogares siguen apuntando a un comportamiento cauteloso de los consumidores en medio de las prolongadas dificultades del sector inmobiliario, mientras que la inversión se ha moderado tras el fuerte adelanto de gasto público registrado en el primer trimestre».

Por otro lado, «la actividad industrial también se ha ralentizado, aunque los índices PMI se mantienen relativamente resistentes». En ese sentido, dentro de lo augurado por los propios chinos, el profesional advierte que su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026 «se sitúa en el extremo inferior del rango objetivo», es decir, «en el 4,4%».

«El gasto fiscal podría acelerarse a finales del tercer trimestre si las condiciones se deterioran, mientras que el PBoC podría reducir los coeficientes de reservas obligatorias para inyectar liquidez», prevé Tresca. «Por lo tanto, el escenario base es una estabilización controlada, más que una reflación enérgica», explica.

En ese sentido, el estratega resalta que «las exportaciones siguen siendo el principal punto positivo», dado que «China se está beneficiando del ciclo mundial de la inteligencia artificial». Sin embargo, la mayoría de ese aumento de las exportaciones se concentra en tan sólo tres productos: vehículos eléctricos, paneles solares y baterías.

Así, con una mínima diversificación y con problemas internos, China acaba de inyectar 500.000 millones de yuanes con el objetivo de relajar los intereses de su deuda. Una jugada similar a la acometida por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien ha anunciado grandes recompras de bonos a largo plazo financiados con efectivo.