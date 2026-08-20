La crisis de deuda de Estados Unidos (EEUU) se recrudece a pasos agigantados. Este jueves, el endeudamiento de la mayor economía del mundo ha alcanzado por primera vez en la historia los 40 billones de dólares (34,4 billones de euros), según consta en los registros del Departamento del Tesoro del país. De esta forma, el pasivo se ha duplicado en menos de una década en un momento en el que la nación sufre una elevada inflación, especialmente ocasionada por la guerra de Irán y su impacto en los combustibles.

Así, el equivalente al Ministerio de Economía del país norteamericano ha revelado que la deuda pública nacional ha escalado hasta los 40,047 billones de dólares (alrededor de 34,43 billones de euros).

Este montante incluye la deuda en manos del público por importe de 32,26 billones de dólares (27,7 billones de euros) y otros 7,78 billones de dólares (6,7 billones de euros) en posiciones intragubernamentales.

De esta forma, el endeudamiento de la nación que dirige Donald Trump ha aumentado en 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros) en lo que va de año, después de haber superado por primera vez los 39 billones de dólares (33,5 billones de euros) el pasado mes de marzo.

Se entiende, pues, la enorme desconfianza que hay en los mercados sobre los bonos estadounidenses, los cuales han escalado su rentabilidad, o lo que es lo mismo, los inversores exigen más retribución por ellos al tener más riesgo.

Tanto es así que el bono a 30 años llegó a superar cotas del 5%, máximos desde 2007. Precisamente, esta situación obligó al Tesoro de EEUU a intervenir con una recompra de deuda de hasta 4.000 millones de dólares. Esto frenó la rentabilidad de los bonos, es decir, aquellos que el país debe pagar a sus acreedores a modo de interés por prestarle dinero.

La crisis de deuda de EEUU

Sin embargo, la intervención del Tesoro y los esfuerzos de EEUU por evitar que Japón vendiera deuda norteamericana para ajustar su moneda no hacen que el endeudamiento estadounidense deje de crecer. Así, durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump la deuda ha crecido en casi 4 billones de dólares (3,4 billones de euros).

«Es asombroso lo predecible que puede llegar a ser el declive fiscal de una potencia mundial», ha lamentado Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, después de que la deuda nacional de EEUU se haya duplicado en los últimos diez años y cuadruplicado «en menos de veinte».

De este modo, la profesional ha señalado que la deuda pública estadounidense ha superado recientemente el tamaño de la mayor economía mundial, elevando los costes de los intereses por encima del presupuesto de Defensa nacional.

«Cuanto más nos endeudamos, más exacerbamos la inflación, más relegamos otras prioridades presupuestarias y más vulnerables nos volvemos ante emergencias internas y turbulencias internacionales», ha advertido MacGuineas.

Los intereses de la deuda son una de las principales partidas de gasto del Gobierno de EEUU. Por ello, Donald Trump ha presionado a la Reserva Federal (Fed) para que rebajase los tipos de interés. Sin embargo, dado los altos niveles de inflación que se están registrando, las autoridades monetarias han decidido mantenerlos en su última reunión e, incluso, se habla de posibles subidas.