¿No te ha pasado nunca que a media tarde, el cuerpo te pide un snack dulzón? Nuestra nueva obsesión son las magdalenas de Mercadona con las que se te hará la boca agua, están riquísimas y son ideales para disfrutar de un capricho de vez en cuando.

Mercadona es una de las cadenas de supermercados que más ha crecido en los últimos años. Actualmente, domina gran parte del mercado en España y cuenta con una amplia gama de productos en todas la secciones. Eso sí, cuando pasamos por su sección de horno, se nos van los ojos del pintón que tiene todo. Hay tantas opciones que escoger una puede ser una tarea titánica, no obstante, las magdalenas de Mercadona con pepitas de chocolate son nuestro favorito.

Las magdalenas de Mercadona que salvarán tus meriendas

Estas magdalenas se han vuelto un producto estrella para muchas casas y que es están buenísimas y las pepitas de chocolate de dan un extra de sabor delicioso. Son un snack ideal cuando queremos darnos un capricho o nos apetece un mordisco bien dulce. Además, en el pack vienen 8 magdalenas solo por 1,90 euros, así que es perfecto para compartir o poner como picoteo en alguna que otra celebración.

Están elaboradas sin colorantes ni conservantes, así que todo su sabor y color proviene de sus ingredientes y cocinado. Con solo verlas ya empezarás a salivar y es que es imposible resistirse. Cuando hagas el primer mordisco sabrás por qué gusta a tantos, y es que su sabor es lo más gracias al toque de chocolate y al punto perfecto de dulce en la magdalena.

Son un básico para tener en la despensa y contar con ellas cuando queramos algo dulce, seguro que salvan más de una merienda y consigues disfrutar de un snack con bien de chocolate desde tu casa. Vienen con un cómodo embalaje que las mantiene protegidas, así no tendrás que preocuparte de que se resequen o pierdan jugosidad al abrir el paquete, estarán listas para disfrutar siempre.

Mercadona, el supermercado de las novedades

Una de las cosas que más atrae a los clientes, aparte de su exquisita selección de horno, es la variedad de productos de la cadena de supermercados. Esta se mantiene atenta a las tendencias del mercado para ir incorporando nuevos productos a su colección.

Esto hace que sea una gran opción para clientes con dietas veganas, vegetarianas o con alguna intolerancia, como la intolerancia a la lactosa. Cada vez hay más productos destinados a estos públicos, aumentando su gama según las necesidades de los consumidores, no obstante, estos productos están tan buenos, que todo el mundo los añade a su carrito.

Nosotros no dejaremos de pasarnos por el Mercadona para ver sus novedades y aprovecharemos para reponer en nuestra despensa las magdalenas que son solo verlas, ya nos entra hambre. Lo más difícil será conseguir que no vuelen antes de probarlas y es que con lo ricas que están, seguro que todos van a querer. ¿Las has probado ya? ¡En nuestro carrito nunca faltan!