Inditex desvela que paga un 0,8% más a las mujeres tras analizar sus datos sobre brecha salarial

En la semana posterior a la huelga feminista del 8 de marzo, la primera empresa del Ibex 35 por capitalización anunció que ha estado realizando indagaciones sobre los sueldos de sus trabajadores hombres y mujeres

Pablo Isla ha hecho públicos este miércoles unos datos llamativos sobre Inditex, que ha publicado este miércoles unos beneficios de 3.444 millones de euros tras los que la acción ha caído un 4,45%. En la semana posterior a la huelga feminista del 8 de marzo, la primera empresa del Ibex 35 por capitalización anunció que ha estado realizando indagaciones sobre los sueldos de sus trabajadores hombres y mujeres para obtener datos sobre la brecha salarial entre géneros, para acabar descubriendo algo sorprendente: está pagando un 0,8% más a las mujeres que a los hombres.

Inditex no ha facilitado la información de si los altos cargos van incluidos dentro de esta diferenciación de salarios, pero este dato de brecha salarial difícilmente incluirá a la alta dirección, pues apenas con los más de 9 millones de euros de retribución que Isla cobró durante 2018, posiblemente el dato de brecha salarial quedaría distorsionado. Desde Inditex insisten en que no desglosan los datos por lo que es imposible saber si la alta dirección está incluida en estos cálculos realizados por Inditex, si bien la lógica invita a pensar que no.

A falta de tener más datos por la remuneración por géneros y escalas que se dará a conocer cuando Inditex publique su informe financiero anual -en un esfuerzo de transparencia que están realizando este año otras grandes empresas como Banco Santander- este dato del 0,8% más de sueldos que paga Inditex a mujeres que a hombres supone que no existiría la descompensación esperada entre hombres y mujeres, en una plantilla altamente feminizada.

En la alta dirección de la compañía, según los datos que facilita la propia empresa gallega a 31 de diciembre de 2017, las directivas son minoría al ser sólo cuatro mujeres de un grupo de 21 altos cargos: Eva Cárdenas Botas (directora de Zara Home), Begoña López-Cano Ibarreche (directora general de Recursos Humanos), Carmen Sevillano Chaves (directora de Oysho) y Lorena Alba Castro (directora general de Logística).

Santander tiene más desequilibrio

De confirmarse este dato y a falta de conocer los matices, una gran diferencia separa a la empresa fundada por Amancio Ortega de otra de las principales compañías españolas, Banco Santander, quien está presidido por una primera directiva que se ha manifestado como “feminista” en multitud de ocasiones desde el 8 de marzo de 2018.

Santander facilitó recientemente datos sobre los salarios de hombres y mujeres dentro de su informe anual y estos datos decían que los hombres cobran un 36,5% más de salario que las mujeres (51.855 euros de media ellos y 32.900 euros de media ellas). No obstante, conviene no tomarse al pie de la letra estos números, por cuanto la estructura salarial de un banco y la de una empresa de moda es notablemente distinta. En Santander abundan puestos con un mayor recorrido que son mayoritariamente masculinos, y que llevan más trienios acumulados en la empresa lo cual ha generado esta estructura salarial desigual. En Inditex, por su parte, el hecho de que las mujeres cobren un 0,8% más que los hombres vendría a matizar la teoría de que las mujeres no logran ascender en la carrera profesional, pues muchos jefes de tienda y cargos de responsabilidad deberían ser mujeres para cumplir con estos datos.