El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves, 18 de septiembre, con una subida del 0,67%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.200 enteros y situarse en los 15.228,4 puntos, tras la decisión que comunicó ayer la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de bajar los tipos de interés.

En concreto, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed ha decidido bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el rango objetivo del 4% al 4,25%.

Este recorte se sucede a las cinco veces consecutivas por las que el instituto emisor ha venido manteniendo el precio del dinero congelado desde enero, cuando pausó por primera vez. Anteriormente, ya rebajó el precio del dinero en tres ocasiones a partir de septiembre de 2024, justo hace un año.

En este contexto, el presidente de Fed, Jerome Powell, ha asegurado que no existe actualmente dentro del FOMC un «amplio apoyo» a un recorte de 50 puntos básicos tal y como defiende Stephen Miran, gobernador recién incorporado al órgano rector a instancias de Donald Trump en sustitución de la dimitida Adriana Kugler.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Banco Santander (+1,64%), Indra (+1,51%), Bankinter (+1,39%) y Unicaja Banco, con un avance del 1,2%.

En el lado negativo se situaban Cellnex, cuyos títulos cedían un 0,34% en la apertura, y Colonial, que presentaba un descenso del 0,27%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con alzas. Francfort subía un 0,85%; Milán, un 0,6%; París, un 0,56%, y Londres, un 0,1%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,38% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 67,69 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, disminuía también un 0,44%, hasta los 63,77 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1796 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,225%.