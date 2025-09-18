Mario Picazo lo hace oficial y no estamos preparados para lo que puede llegar: «Lluvias y nieve…»

Lo hace oficial Mario Picazo, no estamos preparados para lo que puede llegar en estas próximas horas. Será mejor que nos empecemos a despedir de un mes de septiembre en el que parece que el tiempo juega en nuestra contra. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar siendo las que marcarán estos días. Un experto en el tiempo nos da detalles de lo que puede pasar en esta recta final del verano.

Faltan pocos días para entrar de forma oficial en un otoño que ya puede apuntar maneras. Pese a que esta semana no ha sido como nadie esperarían con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual y la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acompañarnos en unos días en los que todo puede ser posible. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán esenciales en estos días que tenemos por delante y pueden ser esenciales. Mario Picazo hace oficial este cambio.

No estamos preparados para lo que puede llegar

Lo que puede llegar en estos días puede acabar siendo mucho peor de lo esperado, con la mirada puesta a un otoño que puede seguir sorprendiéndonos. En especial, si tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar marcando la diferencia que queremos tener en consideración.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a ver como el tiempo deja de ser del todo veraniego como en estos días pasados y acaba siendo del todo otoñal. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar de dar el toque de gracia a una situación del todo inesperada.

Es momento de saber qué es lo que pasa en estos días en los que realmente el tiempo puede convertirse en una dura realidad en estas jornadas en las que todo es posible. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán esenciales.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar marcando este nuevo ciclo que tenemos a la vuelta de la esquina. Mario Picazo nos advierte de lo que nos espera y no es nada bueno, sino todo lo contrario.

Lluvias y granizo son una amenaza

Será mejor que recarguemos las pilas con mucho sol estas horas, porque lo que está a punto de llegar no es nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Habrá llegado el momento de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas de cambios inesperados.

Mario Picazo en su canal de El tiempo nos explica que: «Las previsiones a medio plazo apuntan a un escenario más inestable en la segunda mitad de la semana. El viernes, un frente frío bastante activo comenzará a entrar por el noroeste peninsular, dejando lluvias más persistentes en Galicia y desplazándose después hacia el Cantábrico y el interior. De cara al fin de semana, y especialmente el domingo, las precipitaciones podrían intensificarse al acercarse al Mediterráneo. Los modelos meteorológicos anticipan que esas lluvias tendrán un carácter más tormentoso, con posibilidad de que se produzcan episodios de cierta intensidad. Los acumulados previstos rondan entre 30 y 50 l/m² en 24 horas en áreas del tercio norte, principalmente en el Cantábrico oriental y los Pirineos. El sistema frontal también alcanzará al centro peninsular y, de manera más aislada, a zonas del sur. La llegada del frente no sólo traerá lluvias, sino también un cambio de masas de aire. El aire cálido que dominará buena parte de la semana dará paso a una masa más fresca y húmeda. Además, este cambio contribuirá a reducir la calima presente en muchas regiones, que dejará cielos algo más limpios en la recta final del verano».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas iniciarán la semana con valores muy altos y mantendrán un comportamiento cambiante según la nubosidad, el viento y la llegada del frente frío. Se espera un ambiente más cálido de lo habitual para estas fechas, con picos veraniegos que contrastarán con descensos puntuales en algunas regiones. A partir del viernes, la llegada del frente frío propiciará un cambio de masas de aire, con descensos progresivos de las temperaturas. Aun así, en varias comunidades las máximas seguirán por encima de la media estacional, especialmente en el sur y en áreas del Mediterráneo. Este enfriamiento coincidirá con el aumento de la inestabilidad y las lluvias, marcando el final del verano astronómico con un escenario de claros contrastes». Tocará esperar para ver qué es lo que puede acabar pasando en estos días en los que se avecinan importantes cambios de tendencia.