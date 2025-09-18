El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, arremete duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, contra la gestión de la ex ministra Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Inda denuncia que España ha perdido todos los datos sobre maltrato y órdenes de alejamiento anteriores a marzo de 2024 debido a un cambio de proveedor en el servicio de pulseras telemáticas. «Irene Montero, eres un chollo para violadores, maltratadores y pederastas», afirma.

Según explica, el problema surge porque la empresa israelí que anteriormente gestionaba el sistema se niega a transferir la información de seguimiento de maltratadores al nuevo proveedor. El periodista relaciona este fallo con la controvertida Ley del solo sí es sí, que según su criterio permite la excarcelación de numerosos condenados por delitos sexuales.

Inda califica la situación como «sangrante desde el punto de vista ético, moral y legal» y tilda a los responsables de Podemos como personas «que no han gobernado nunca ni siquiera un puesto de pipas», criticando su falta de experiencia para ocupar ministerios.