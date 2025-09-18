El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, realiza su último favor al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de ser juzgado por revelación de secretos, y ordena investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza, en el marco del conflicto entre Israel y Palestina. Sobre el mismo, apunta a «genocidio» israelí y otros delitos de lesa humanidad.

García Ortiz ha creado un equipo conjunto para este caso, que estará integrado por Dolores Delgado, fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Así se expone en un decreto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que el fiscal general del Estado concede a Delgado la autorización solicitada el pasado 28 de julio para llevar a cabo estas pesquisas en calidad de «coinvestigadora», junto a Alonso.

Delgado formuló esta petición tras recibir «un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional, investigación desarrollada en el marco de la Operación ELIAT».

En el decreto se detalla como Dolores Delgado «procedió a analizar la información contenida en el informe elaborado por la unidad operativa, relativo -entre otros aspectos- al testimonio de testigos protegidos, y en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno».

Además, el fiscal general del Estado indica que «los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal», en referencia a los delitos de lesa humanidad.

García Ortíz, tras la petición de Delgado, ordena remitir a Jesús Alonso el informe de la Comisaría General de Información «al objeto de incoar las correspondientes diligencias de investigación preprocesal, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la fuerza policial actuante».

Asimismo, aprueba la creación de «un equipo conjunto de investigación» formado por Alonso y Delgado, «que actuarán colegiadamente, con la participación del fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional», Francisco Jiménez-Villarejo, «en aquellas actuaciones que se practiquen en dicho ámbito». El objetivo de estas pesquisas sería cooperar con el Tribunal Penal Internacional. Así, como ya se hizo con la guerra en Ucrania, la intención del Ministerio Público es recabar pruebas para ponerlas a disposición del órgano competente.

Sánchez contra Israel

Pedro Sánchez ha trazado una línea a seguir en los últimos días, basada en el señalamiento de Israel como tapadera ante los escándalos que rodean a su entorno y que salpican también al fiscal general del Estado, investigado por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente del Gobierno alentó a los radicales propalestinos que boicotearon varias etapas de la Vuelta a España la pasada semana y anunció un embargo de armas al estado israelí que, sin embargo, no se ha podido producir por su «compleja redacción».

Por su parte, la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha desmontado el relato propalestino y antiisraelí de Sánchez, al que exigió el miércoles en el Congreso de los diputados que se ahorre «las lecciones de humanidad». El líder del Partido Popular aseguró que al presidente del Gobierno «le conocemos demasiado» y le recordó que «por seguir en el poder todo el mundo sabe que usted pactaría con el señor Netanyahu».