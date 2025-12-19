Pérez Llorca recupera a la ex consellera Ruth Merino para dirigir la captación de fondos europeos

El Pleno del Consell ha procedido este viernes al nombramiento de la ex consellera de Hacienda, Ruth Merino, como nueva responsable de la Secretaría Autonómica ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas. Merino resultó relevada al frente del departamento de Hacienda por José Antonio Rovira en el primer Consell del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Y de este modo, regresa a primera línea de la política valenciana, si bien en el segundo escalón, sólo dos semanas después de su salida del área de Hacienda. Ahora, ella, sucede a Pablo Broseta, que retorna a su actividad empresarial. El objetivo marcado para la nueva secretaria autonómica es el de refuerzo de la línea de trabajo en favor de la captación de fondos europeos.

Además, Pérez Llorca ha reforzado a su vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez. Será, desde ahora, el representante del Gobierno valenciano en la junta de portavoces de las Cortes Valencianas. Su sustituto será el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Ejecutivo de Pérez Llorca, Miguel Barrachina.

El relevo que supone la incorporación de Ruth Merino se enmarca en una reorganización «superior», como la ha definido el conseller portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina. Esa reorganización incluye que la dirección general de Fondos Europeos esté dentro, también, de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, que dirige el mencionado José Díez.

Además, el Pleno del Consell ha decidido el cese como director general de Relaciones con las Cortes. Le releva Juan Martínez Otero. Jorge Bellver, no obstante, sigue en el Gobierno valenciano: ha sido nombrado este viernes director general de Transparencia. Además, José Salvador Tárrega ha sido nombrado director general de Participación.

Por su parte, la oriolana Sabina Goretti Galindo, hasta ahora directora general del Agua, ha sido nombrada Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Territorio. Releva a Raúl Mérida, a quien el Ejecutivo que dirige Juan Francisco Pérez Llorca, ya designó como Alto Comisionado para la Reconstrucción tras la DANA, este 3 de diciembre.

El puesto que deja vacante Sabina Goretti Galindo, la dirección general del Agua, lo ocupará Lourdes Pérez Berna, ingeniera técnico agrícola. Pérez Berna participó en las obras del post trasvase Júcar-Vinalopó y es experta en el ámbito del regadío, según ha explicado Miguel Barrachina. Su cometido será doble: «Luchar por el agua de todos y que ésta alcance a todos los cultivos que la Comunidad Valenciana precisa», en palabras del citado Miguel Barrachina.