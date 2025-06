No está de moda, pero la Comunidad Valenciana ha sacado adelante sus presupuestos generales bajo la dirección de Ruth Merino, consellera de Hacienda y Economía, que pese a todo cruza el plató de OKDIARIO con el gesto serio. «Lograr un acuerdo con Vox no ha sido fácil, pero sí necesario», explica, «porque era imprescindible reestructurar las cuentas» para poder adaptarse a las dificultades que trajo consigo la DANA. «Si no se hubiera podido hacer así, habríamos tirado de la deuda» para que hubiera «ayudas y fondos para la recuperación». La deuda es el «único camino» que ha dejado «el Gobierno y el ministerio de Hacienda».

Sin más opciones, Ruth Merino saca adelante los presupuestos de Carlos Mazón (PP) en la Comunidad Valenciana, con sonadas rebajas de impuestos y, sin embargo, exhibiendo un récord de recaudación, con lo que demuestra que las dos cosas son compatibles: supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos, reducción del 25% para el tercer grado, bajada del impuesto de transmisiones y aumento del mínimo exento de patrimonio.

De fondo, en toda la conversación con Ruth Merino, la necesidad de levantar la cabeza tras la tragedia vivida a finales del pasado año. La DANA pesa para los presupuestos, pero también en el ánimo de quienes tienen que gestionarlo.

PREGUNTA.- ¿Cómo se sacan adelante unos presupuestos sin mayoría absoluta?

RESPUESTA.- Con responsabilidad y con la voluntad de cumplir con la obligación que tenemos como gobernantes. Nos estamos acostumbrando a que no pasa nada si no se aprueban presupuestos, pero no es así. En nuestro caso, eran especialmente importantes tras ocho años del Botànic y en plena fase de reconstrucción tras la DANA. Los presupuestos actualizados permiten avanzar mucho más ágilmente.

P.- ¿Ha recibido alguna felicitación del Gobierno central por ello?

No. Hemos cruzado alguna carta con el Ministerio de Economía, pero yo personalmente no he hablado con el ministro Cuerpo. Con la ministra de Hacienda tampoco, salvo cartas unidireccionales. No ha venido, ni llamado, ni mostrado interés.

P.- ¿Qué opinión tiene del reparto de ayudas y deuda tras la DANA?

Hemos sido claramente ignorados. La deuda de la Comunidad Valenciana asciende a más de 60.000 millones y el 80% procede de una infrafinanciación crónica. El reparto propuesto solo favorece a quienes han pactado con el Gobierno, principalmente los independentistas catalanes. Y eso es un insulto.

P.- ¿Puede explicar qué significa que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada?

R.- Significa que recibimos 1.800 millones de euros menos al año respecto a la media autonómica. Y si nos comparamos con la mejor financiada, hablamos de una diferencia de 1.000 euros por habitante. Es un sistema injusto que caducó en 2014 y no se ha reformado desde entonces.

P.- ¿Qué le parece la propuesta del Gobierno sobre la condonación de la deuda?

R.- Es insuficiente, injusta y pactada solo con los independentistas. No resuelve el problema de fondo, que es el sistema de financiación. Es un parche, y además es indigno aceptar limosnas sin arreglar el núcleo del problema.

P.- ¿Qué novedades traen los presupuestos de 2025?

R.- Contienen una partida de 1.400 millones para la reconstrucción, que debemos afrontar vía deuda, porque no nos han permitido otra cosa. A nivel fiscal, seguimos la senda de reducción de impuestos: supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos, reducción del 25% para el tercer grado, bajada del impuesto de transmisiones y aumento del mínimo exento de patrimonio.

P.- ¿Bajar impuestos sin poner en riesgo los servicios públicos?

R.- Exacto. Hemos bajado impuestos y la recaudación ha subido un 7,8%. Eso demuestra que las medidas de simplificación, digitalización, atracción de inversión y confianza empresarial funcionan. Casi medio millón de contribuyentes se han ahorrado 50 millones en la última renta.

P.- ¿Cómo vivió la DANA a nivel personal y político?

R.- Con mucha tristeza, pero también con el compromiso de ponerse a trabajar desde el minuto uno. Hemos abonado el 72% de las ayudas de primera necesidad y 150 millones para 88.000 solicitudes de vehículos. Todo lo que dependía de nosotros, lo hemos hecho.

P.- ¿Qué opina de las “ayudas” del Gobierno central a través de créditos ICO?

R.- No son ayudas. Son préstamos, muchos con comisiones e intereses, que han endeudado aún más a los afectados. Nosotros hemos ofrecido préstamos bonificados, sin intereses ni costes, que sí han tenido buena acogida.

P.- ¿Confía en que se reforme el sistema de financiación?

R.- Me encantaría, pero lo dudo. Mientras exista el “cupo catalán” como exigencia de los independentistas, es imposible contentar a todos. Solo hay trilerismo político para ir sobreviviendo la legislatura.

P.- ¿Ve riesgo de que otras comunidades del PP acepten una quita parcial?

R.- No lo sé. Espero que no. Nosotros pedimos que al menos se tenga en cuenta la parte de deuda derivada de la infrafinanciación. Lo que no puede ser es que se pacte solo con una parte por interés político.

P.- ¿Y qué papel juega la política interna del PP en medio de todo esto?

R.- Nosotros estamos centrados en la gestión. Sabemos hacia dónde vamos: convertir a la Comunidad Valenciana en una tierra de oportunidades, atraer inversión, talento y riqueza. Tras ocho años del Botànic, eso es lo que la gente espera de nosotros.

P.- ¿Será ese balance de gestión la clave para las próximas elecciones?

R.- Estoy convencida. Muchas comunidades están haciendo una buena gestión, pero la nuestra es envidiable. La prioridad es clara: dejar una comunidad más rica, más competitiva y más libre.