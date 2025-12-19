Tellado dice que Zapatero es «la reina madre de la corrupción moral y económica del sanchismo»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser «la reina madre de la corrupción moral y política del sanchismo». A su juicio, «el cerco se estrecha» sobre el que los de Feijóo consideran como el «referente de cabecera» del propio Pedro Sánchez.

«Cada día está más claro, tiene ya el agua al cuello», ha asegurado Tellado apenas un día después de que el Grupo Popular en el Senado haya exigido su comparencia en la comisión de investigación de la Cámara Alta en la que se indaga sobre la trama de corrupción del PSOE.

El número dos del PP, que ha pedido explicaciones por sus reuniones secretas en el monte de El Pardo con uno de los investigados en el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez, le ha exigido al ex dirigente sociales dar respuesta a por qué se comunicaba con este investigado así como con otros miembros de la trama «a través de teléfonos opacos, teléfonos prepago, que no se podía conocer su titularidad».

«No es de extrañar que un tipo más siniestro sea el referente de cabecera de Pedro Sánchez, así está acabado el inquilino de La Moncloa», ha asegurado Tellado al poner de manifiesto los negocios y la relación entre el ex presidente Zapatero con la trama de blanqueo de capitales vinculada al chavismo en Venezuela. También con el envío de dinero de ésta misma para favorecer los negocios de sus hijas.

Con todo, la mano derecha del jefe del principal partido de la oposición a Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a mandarle «a la papelera de historia». Según Tellado, lo que encabeza es el final de una etapa, es decir, «un final explosivo, irreversible, que comienza a resultar hasta patético observarlo».

Tras la comparencia del pasado lunes en la que el presidente Sánchez hacía balance del ecuador de su legislatura, Tellado ha señalado que el mismo haya sido «el balance de un marciano». Los resultados de la gestión de un jefe del Ejecutivo que «no tiene los pies de la tierra, de alguien que no puede pisar la calle y que, por lo tanto, no sabe lo que ocurre en su país».

A renglón seguido, ha acusado al líder socialista del Gobierno, tras cargar contra su «triunfalismo», de estar «fuera de la realidad». Tellado ha enumerado además todas las cosas que a España «no le rentan» haciendo con ello alusión a las referencias que en su discurso expuso Sánchez para justificar el buen hacer de su gobierno progresista en favor de los españoles.

«A España no le un gobierno que roba a manos llenar, a España no le renta que amaña los contratos que durante la pandemia nos tuvo a todos encerrados en nuestras casas, a España no le renta que amañara los contratos de obra pública como hicieron todos los compañeros de partido de Pedro Sánchez durante todos esos años», ha recordado.

Desde el fraude de la SEPI a los rescates de Air Europa o Plus Ultra, hasta las investigaciones judiciales que pesan sobre su familia, como es el caso de su hermano, David Sánchez, o su esposa, Begoña Gómez, investigada por la comisión de cinco delitos. Incluidos, ha señalado, el cierre de las centrales nucleares que ha sumido a España en un apagón o el caos ferroviario.

«A España lo único que le renta es mandar a la papelera de la historia al Gobierno mas corrupto, al Gobierno más incompetente y a un Gobierno que se ha convertido en una amenaza para la democracia de nuestro país», ha recalcado finalmente el diputado del PP.