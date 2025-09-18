Es oficial: este es el mejor helado de Mercadona según un experto

El creador de contenido Sergio Bolaños, conocido en YouTube y en redes como Peldanyos, es famoso por su particular forma de analizar productos de supermercado, y en esta ocasión se ha lanzado a una misión digna de los más golosos: probar todos los helados de tarrina de Mercadona y decidir cuál es el mejor. El resultado ha sorprendido a más de uno y ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales ya que muchos son las opiniones (y los gustos), de modo que veamos qué ha opinado y cuál es, según él, el mejor helado de Mercadona.

El vídeo completo, publicado en su canal de YouTube, muestra a Peldanyos y un amigo enfrentándose a un total de 22 helados diferentes, todos ellos en formato tarrina. Compraron de todo, desde clásicos de nata y chocolate hasta opciones más arriesgadas como menta con chocolate o galleta con caramelo. Tras una degustación intensa y bastante divertida, han podido elaborar un ranking definitivo que ha sido compartido con sus miles de seguidores. Y ya podemos adelantaros que el helado que más destacó, tanto por su sabor como por el entusiasmo que muestra Peldanyos, fue uno muy concreto: el Helado de Peanut Butter Cups de Hacendado, una tarrina de 500 ml a 3,35 euros que combina crema de cacahuete con tartaletas cubiertas de chocolate y rellenas de manteca de cacahuete. Un helado top de Mercadona que ya arrasó este verano y que sin duda, convence al famoso youtuber.

El mejor helado de Mercadona según Peldanyos

Para quienes aún no lo conozcan, Peldanyos es un youtuber y tiktoker, así como Instagramer, que se ha dado a conocer por probar todo tipo de comida, especialmente la de supermercado, dando siempre su más sincera opinión. Y en el caso de los helados, podemos decir que siempre que puede aparecen en sus vídeos. De hecho, cada vez que sale una novedad en Mercadona, y en otras cadenas, siempre lo prueba y lo analiza al detalle, pero esta vez ha querido hacer algo distinto: dar con el mejor helado de Mercadona y lo cierto es que el reto era complicado teniendo en cuenta la amplia variedad que tienen.

Así se organizó la cata: 22 helados y un ranking sin piedad

El planteamiento fue sencillo: sólo helados en formato tarrina. Nada de polos ni conos, al menos por ahora. «Si os mola mucho este vídeo, podemos ir al resto», dice entre risas al principio del clip. Junto a un amigo, se sentaron a probar una a una las 22 variedades de helado que ofrece Mercadona en este formato.

Al final, clasificaron todos los helados en cinco categorías: Top, Notable, Bien, Suficiente y Suspenso. El criterio no fue sólo el sabor, sino también la textura, la originalidad y, como reconocen ellos mismos, el nivel de disfrute real que generaba cada cucharada.

Los 4 mejores helados de Mercadona, según su ranking

Sólo cuatro helados alcanzaron la codiciada categoría Top, y son los siguientes (por orden de aparición en el vídeo):

Helado de turrón Hacendado

Helado de coco

Helado Biscoff

Helado Peanut Butter Cups

Este último, el de crema de cacahuete con tartaletas cubiertas de chocolate, fue el que Peldanyos siguió comiendo al final del vídeo, ya completamente saturado pero incapaz de dejarlo. Literalmente, lo disfrutaba mientras recapitulaban toda la experiencia. “Se sigue quedando un poco ya al límite de mis posibilidades, ¿eh?”, decía entre risas, mientras iba cogiend cucharada, tras cucharada. Un gesto que, sin decirlo claramente, delata que probablemente es su favorito personal.

Cómo es el helado Peanut Butter Cups de Mercadona

Este helado se vende en todos los Mercadona en un envase de 500 ml por 3,35 euros, y lo fabrica la marca Hacendado. La base es una suave crema de cacahuete, en la que se integran trozos de tartaletas cubiertas de chocolate, rellenas también de manteca de cacahuete. Es decir, un homenaje directo a los famosos peanut butter cups americanos, con ese equilibrio entre dulce, salado y crujiente que lo hace adictivo.

No es precisamente ligero, pero eso no ha sido impedimento para que se cuele en el paladar de muchos como el mejor helado de supermercado y de hecho, este verano ha sido uno de los más vendidos en Mercadona así que si todavía no lo has probado, no tardes en ir a por él.

En definitiva, Peldanyos ya ha dejado claro cuál es la mejor opción de helado en Mercadona, pero además en el vídeo que publicó en YouTube y en sus redes también confiesa cuál es el que menos le gusta. Y es que aunque de todos los helados que ha probado resalta qué es lo mejor, o el porqué está bueno, en el caso del de Menta y chocolate, asegura que no es para nada, un sabor que le guste. Algo que por otro lado generó comentarios por parte de muchos de sus seguidores que aseguran que la mezcla de la menta y el chocolate hace que sea también un helado buenísimo.