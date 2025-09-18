Las duras palabras de Javier Tudela sobre la enfermedad de su novia: «Vamos con todo»

Hace unas semanas se armó un gran revuelo después de salir a la luz que Makoke había cancelado su boda. La colaboradora tenía pensado casarse con su novio Gonzalo en Ibiza a mediados de septiembre, pero de un momento a otro sucedió algo que lo cambió todo y se vio obligada a cambiar de planes. En un primer momento hubo muchos que cuestionaron su relación con el empresario y aseguraron que este escondía bastantes secretos que le complicaban el camino hacia el altar. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la ex de Kiko Matamoros no puede pronunciar el «sí, quiero» por otro motivo: hay una enfermedad en su familia.

Makoke se sentó en el plató de Fiesta y prometió que Gonzalo no había hecho nada extraño, al contrario. Aseguró que su novio le estaba apoyando en estos momentos porque era totalmente consciente de la situación, una situación que afecta a un familiar cercano cuya identidad ha tardado unos días en salir a la luz. Por desgracia, la persona que tiene un problema es Marina Romero, la novia de Javier Tudela. Este último ha guardado silencio hasta que no le ha quedado más remedio que mandar un mensaje a través de sus redes que dice: «Muchas gracias. Vamos con todo y a por todo».

Javier Tudela saltó a la fama a raíz de su paso por Gran Hermano VIP, concurso en el que coincidió con Laura Matamoros. El joven recibió muchas críticas y no fueron pocos los que le acusaron de estar aprovechándose de su familia política para ganar fama y poder en los medios de comunicación. Después de abandonar la popular casa de Guadalix de la Sierra, Tudela vivió una serie de cosas que le situaron en el centro del escándalo, tanto que llegó a hablar mal de Kiko Matamoros públicamente. Hasta la fecha había sido un padre para él, pero de un momento a otro rompieron el vínculo que les unía y actualmente no mantienen ningún tipo de contacto.

Las explicaciones de Makoke

Makoke le ha puesto las cosas muy fáciles a Javier Tudela. El joven se retiró de la pequeña pantalla hace un tiempo y estaba algo desentrenado, así que no sabía cómo afrontar públicamente la mala noticia que ha recibido su novia. Por ese motivo, la colaboradora de Fiesta dio una entrevista para aclarar ciertas informaciones y recalcar que van a luchar todos juntos contra este problema.

«Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo. No se merece nadie esto. Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él le hace reír», empezó diciendo la a tertuliana en el plató de Emma García. «En algún momento explotará porque está teniendo fuerza, risa con los niños y todos. Nos está dando un ejemplo increíble, no sabía que mi hijo tenía esa fuerza. Estoy muy sensible. Exploto, tenía que explotar. Llevamos tres semanas que es un no parar. Cuando Marina lo ha contado… ha sido ella, he explotado porque yo no quería que se hiciera público».

Makoke que se siente orgullosa de cómo está llevando su hijo la enfermedad de Marina. No podemos olvidar que ambos han formado una familia y tienen niños en común, así que han formado equipo y no dejarán de luchar hasta que el fantasma haya desaparecido por completo.

La carta de Marina Romero

El pasado 12 de septiembre se hizo público que Marina Romero se enfrenta a un problema de salud que debe tratar con urgencia y la creadora de contenido decidió publicar una carta a través de sus redes para agradecer el apoyo que estaba recibiendo. Lo primero que hizo fue mencionar a Javier Tudela y puso de manifiesto lo importante que estaba siendo durante esta batalla.

«Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible.

No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento», escribió en Instagram. «El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola.

Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro», continuó con gran emoción. Y después añadió: «Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti. Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir».

Como no podía ser de otra forma, los internautas se han volcado con Marina y le han felicitado por haber sido tan valiente. Hay que tener en cuenta que se trata de un personaje público, así que su iniciativa tiene doble valor porque servirá de ejemplo a mucha gente que, por desgracia, afronta una situación parecida.