Karlos Arguiñano estalla por lo que está pasando en España y sentencia: «La gente gasta el 35%…»

Karlos Arguiñano también se ha mojado sobre la situación económica de España. El chef estrella de la televisión ha opinado en una entrevista reciente sobre el aumento desproporcionado del precio de la cesta de la compra. Esta no ha sido la primera vez que el popular cocinero se ha pronunciado sobre la situación política que atraviesa un país en el que los precios han quedado anclados al alza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aumento de la cesta de la compra en España.

Es una realidad: los precios de los productos básicos han subido en España en mayor proporción que los salarios y esto ahoga a cientos de miles de familias. Comprar una vivienda o alquilar una casa en nuestro país es mucho más caro que hace unos años, pero también es llenar la cesta de la compra, algo indispensable en el día a día para millones de ciudadanos. Los datos son claros desde la pandemia: los precios han subido un 22,3% desde julio de 2019 y en materia de alimentos la subida es mayor.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas han subido a razón de un 38,5% desde antes de la pandemia, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. El INE también ha confirmado la subida en los últimos años de los huevos (un 18,3% con respecto al verano pasado) y carne de vacuno (15,1%), el cordero (11,7%), el chocolate (un 21,6%) y también las frutas (8,8%) y las legumbres y hortalizas (8,4%). Esto tiene fácil explicación: estos productos nunca habían sido tan caros en España.

Karlos Arguiñano y la situación de España

Karlos Arguiñano ha hecho una valoración sobre la situación económica actual en una entrevista realizada en 2024 a El País y que ahora recoge la revista Mens Health. «La gente gasta el 35% de su sueldo en alimentación, por eso mis recetas son asequibles», reza el titular de la publicación.

«Lo que tienen todas mis recetas es que son asequibles; puede haber alguna un poco más cara, pero no es lo habitual, la verdad. Tenemos en cuenta que la gente gasta el 35 por ciento de su sueldo en alimentación», confesó Karlos Arguiñano en su día sobre la situación que viven millones de personas en España.

Karlos Arguiñano ya se hizo viral hace unos años en una intervención durante la pandemia, que corrió como la pólvora en las redes sociales. «Con cien buenos políticos nos bastaría para ser un país líder. Los españoles están hasta el moño de los políticos. Qué gorileros son», afirmó en uno de sus programas en una crítica a las decisiones que en el Gobierno tomaron durante la pandemia y las políticas restrictivas que ya parecen olvidadas.

«Hay una cosa que no entendí. No puedo ir a La Rioja, que está aquí al lado. Fíjate si me gusta ir. Ir a comer a La Almeda, pero no puedo. Sin embargo, los franceses vienen como locos a España. Entran la mayoría por Barajas», señaló. «Le vamos a dar un sobresaliente a nuestros gobernantes. Nos tienen locos. ¿Quién tiene que venir, Macron? Están los españoles hasta el moño de los políticos. Se comportan todos… Qué ganas de estar en unos asientos. Mientras están discutiendo, no están gobernando», analizó en unas declaraciones que se hicieron virales ante la indignación popular por las medidas tomadas por el Gobierno durante la pandemia.