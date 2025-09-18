Raventós Codorníu ha cerrado el ejercicio julio 2024-junio 2025 alcazando un nuevo resultado récord en beneficio operativo. Así, el grupo ha registrado un crecimiento del 13% en ebitda, es decir, beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones, que se sitúa en los 44 millones de euros.

Este dato, el más elevado de su historia, se ha duplicado y ha crecido un 120% respecto a 2019-2020. La cifra de ventas se cierra con 232 millones de euros de facturación bruta, equivalente a un +3% versus el ejercicio anterior, a tipo de cambio constante.

Por otro lado, la facturación neta asciende a 195 millones de euros, equivalente a un crecimiento del 4% versus ejercicio anterior, a tipo de cambio constante. Igualmente, sitúa a la bodega en un resultado neto estimado de aproximadamente +50% vs el año anterior, también histórico.

Según Sergio Fuster, CEO de la empresa, «tras cinco años de proyecto, estos resultados reflejan la solidez de nuestra estrategia. Con una ratio de ebitda del 23%, reafirmamos nuestro liderazgo y seguimos avanzando hacia un crecimiento sostenible y duradero».

Reventós Codorníu comercializa, anualmente, más de 57 millones de botellas en 63 países con marcas de reconocido prestigio como: Viña Pomal, Raimat, Scala Dei, Parxet, Abadía de Poblet, Legaris y Codorníu, entre muchas otras. Desde 2022, es el mayor elaborador de cava ecológico del mundo con 16 millones de botellas de cava orgánico al año, lo que representa el 43% del mercado mundial. El 100% de la marca Codorníu es ecológica desde el año 2023.

Durante el año fiscal 2024-2025, se ha seguido con la tendencia positiva del año anterior y todas las unidades de negocio del grupo han crecido. Por regiones, el mercado español crece un 5,5% en ventas y evoluciona en positivo tanto en el canal hostelería (con un incremento del 5%) como en alimentación (con un +6%). El área internacional registra también un crecimiento del 6% (en moneda constante – venta neta).

En cuanto al negocio digital a nivel mundial, la compañía cierra el ejercicio fiscal con un sólido rendimiento (+15%) y en enoturismo se alcanza un récord histórico en los últimos 10 años, creciendo un 5,5%, y destacando un cierre de año espectacular de eventos en la bodega Codorníu, que supusieron un incremento del 11% en facturación.

La compañía bodeguera cierra así un buen año en el que crece en ventas por cuarto ejercicio consecutivo, con un incremento de más de 35 millones de euros versus prepandemia (2018-2019) y duplica beneficios respecto a 2020.

La compañía sigue ganando cuota de mercado tanto en España como en el mercado internacional. El mercado nacional representa el 56% de su negocio, y el internacional el 44 % restante, y las ventas se reparten entre cava (59%), vinos tranquilos (39%) y no&Iow alcohol (2%).

Pese a la situación de inestabilidad político-económica, el margen de ebitda de la compañía ha experimentado un crecimiento ininterrumpido en los últimos cinco años hasta alcanzar el 23% en el último ejercicio, situándose en línea con las compañías líderes en rentabilidad. Así, en el ejercicio 24-25 el margen fue del 23%; en el 23-24, del 20%; en el 22-23, del 18%; en el 21-22, del 16% y en el 20-21, del 14%.